Lydia Lozano reaparece destrozada tras la entrevista de Al Bano

Lydia Lozano ha vuelto a revivir uno de los peores momentos de su vida. Cuando parecía que el tema de Ylenia Carrisi estaba olvidado, Al Bano ha vuelto a hacer mención de él, volviendo así a cargar contra la periodista y todo lo que dijo en su día. Sentado en el Deluxe, el cantante ha sentenciado que no va a perdonar nunca a la colaboradora, aunque él ya haya pasado página. “El perdón se lo tiene que dar Dios, no yo. Yo soy un pobre diablo y no le voy a dar el perdón. He olvidado todo”, sentenció ayer frente a Jorge Javier Vázquez.

Y es que, después de 11 años alejado del foco mediático, el intérprete de Felicità se volvió a sentar en el plató de Telecinco. Sin embargo, esta vez hubo una silla vacía: la de Lydia Lozano. La periodista se negó a enfrentarse a un cara a cara con él por todo el daño causado, aunque eso le costara el despido. Hoy, entre lágrimas y completamente destrozada, la colaboradora ha explicado el por qué de su decisión. “No fui porque a mi madre le dio un parraque de todo lo que había pasado el día anterior. Me dijo: ‘no te sientes, te va a utilizar este señor’”, ha comenzado explicando en Socialité, mostrándose sobrepasada por la situación.

En cuanto a recibir el perdón de Al Bano que tanto tiempo lleva pidiendo Lozano en la televisión, ha tomado la decisión de no quererlo. “Estoy feliz de no haber ido. Yo ya me he perdonado a mí misma. A mí no me va a perdonar un diablo como se hace llamar él. Que se vaya a ver al Papa y tenga sus bendiciones. Yo las mías me las he dado a mí misma”, ha sentenciado.

Realmente, el italiano se sentó en el Deluxe para responder a Patricia Donoso, quien afirmó haber tenido una relación de tres años con él. Sin embargo, desde que recogió el premio Sicab hasta que terminó la entrevista, Al Bano habló largo y tendido de Lydia Lozano. “Él venía a hablar de Patricia Donoso, pero nada más pisar suelo español solo habló de mí. Cuando le ví, pensé que este señor venía a fustigarme. Media entrevista fue con mi plano detrás y él hablando pestes de mí. No he ganado tanto dinero como él hablando de este tema. No dijo tampoco que no pusiesen las fotos de su hija. Las vio y con la cabeza muy alta y me parece muy bien. Yo anoche me quedé en mi casa y no gané ni un duro”, ha zanjado el tema, dejando claro que quiere dar portazo de una vez a esta tema y continuar haciendo su trabajo como lleva años haciendo.

Pero eso no ha sido todo, porque también ha tenido palabras para sus compañeros. En primer lugar para Kiko Matamoros, pues el colaborador anoche fue muy crítico con su compañera. Además de expresar que le parecía “un acto de cobardía” no haberse presentado en el plató, el ex superviviente también hizo mención a su viaje a República Dominicana: “Se le dio la oportunidad de ir a República Dominicana y contrastar que era mentira lo que estaba contando y vino con una bola más grande”. Unas palabras que Lydia Lozano no ha querido pasar por alto: “Quiero decirle a Kiko Matamoros, cuando me fui a Santo Domingo, fue para conseguir la información del tema, que dice que volví con una bola más grande. No fue así, todo se manipuló”. Para María Patiño, la periodista también ha tenido unas palabras: “Quiero decirte gracias porque le paraste en seco. Dijiste que todo lo publicado después del 2003 no era mío. ¿Y qué hizo Al Bano? Pasó del tema porque ya no le interesaba”.