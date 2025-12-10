El ex futbolista Iker Casillas ha dado un paso importante en su patrimonio inmobiliario al adquirir un lujoso apartamento en Cap Cana, República Dominicana. Esta zona del Caribe se ha consolidado como uno de los destinos favoritos de famosos y grandes fortunas que buscan un equilibrio entre lujo, privacidad y ventajas fiscales. Casillas, acompañado de unos amigos, se ha hecho con una residencia que combina vistas al mar Caribe, acceso directo a playas vírgenes y comodidades de alto nivel como gimnasio, campo de golf, marina con 140 amarres y zonas de eventos.

El valor del inmueble supera el medio millón de euros y está situado en la urbanización Bonita Golf Residences, un complejo residencial de 160 apartamentos completamente equipados, con opciones de uno o dos dormitorios, family room, habitaciones para el servicio y grandes terrazas con vistas al campo de golf y al mar. El enclave ofrece además acceso directo a Playa Juanillo, conocida por su arena blanca y fina, aguas poco profundas y color turquesa, así como una ubicación estratégica a tan solo 11 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Esta cercanía reduce la exposición a paparazzi y facilita la llegada de Casillas y su familia desde España. La entrega de la propiedad está prevista para marzo de 2027.

Uno de los atractivos más destacados de invertir en República Dominicana es, sin duda, el régimen fiscal. Tal y como explica Rosa Conde, corresponsal de Mediaset allí, el país caribeño ofrece importantes beneficios fiscales que seducen a muchas fortunas españolas. Durante los primeros diez años tras la compra de la vivienda, no se pagan impuestos sobre la propiedad, y tampoco se aplica el IBI. Además, con una inversión mínima de 200.000 euros, es posible obtener residencia permanente para toda la familia durante cuatro años, lo que permite fijar la residencia fiscal en República Dominicana. Esto supone un ahorro significativo comparado con la tributación en España, donde alguien con ingresos de 200.000 euros puede terminar pagando entre 50.000 y 75.000 euros anuales. La normativa dominicana exime también de impuestos sobre ahorros, inversiones, acciones o criptomonedas procedentes de otros países durante los primeros tres años.

La compra de Casillas en Cap Cana no solo le proporciona ventajas fiscales, sino también seguridad y privacidad. Bonita Golf Residences cuenta con vigilancia 24 horas, control de accesos y un entorno cerrado que garantiza tranquilidad para él y su familia. La urbanización dispone de instalaciones deportivas, piscinas, gimnasio y zonas infantiles, lo que permite disfrutar de un estilo de vida completo y cómodo sin necesidad de salir del recinto. Además, comparte espacio con otras personalidades y empresarios de renombre como José Ramón de la Morena o Alfonso Carrascosa, lo que favorece un entorno social selecto y de confianza.

El ex guardameta del Real Madrid se suma así a otros rostros conocidos que han apostado por República Dominicana como lugar de residencia o inversión. Entre ellos se encuentran Rafa Nadal, Julio Iglesias, Marc Anthony, Paz Vega, Felipe González o José Bono. La isla ofrece un refugio frente al ruido mediático de España, permitiendo a los famosos disfrutar de calidad de vida, seguridad y privacidad en un entorno paradisíaco.

Con todo, la adquisición de Casillas llega tras recientes incidentes en Madrid, como el robo de relojes de lujo en su vivienda de La Finca. Con su apartamento en Cap Cana, Casillas asegura no solo un refugio caribeño, sino también un espacio donde equilibrar inversiones inteligentes, beneficios fiscales y bienestar personal.