Iker Casillas amplía su patrimonio: se compra un lujoso apartamento en República Dominicana

Iker Casillas se encuentra en un muy buen momento económico y prueba de ello es que, según apuntan algunos medios, el ex portero se ha comprado una nueva propiedad que aumenta su patrimonio inmobiliario. Algo que vislumbra que, pese al robo de relojes sufrido en su casa de la capital española, su poder adquisitivo no se ha visto resentido. Hablamos de un apartamento situado en una exclusiva urbanización de Punta Cana, en República Dominicana. Cap Cana ha sido el enclave elegido, una zona de alto standing en la que podrá gozar de una férrea seguridad, una gran privacidad y mucha tranquilidad en su perímetro.

Bonita Golf Residences es el nombre que recibe el conglomerado habitacional que tiene como nuevo vecino a Iker Casillas. Un paradisiaco espacio que cuenta con 160 apartamentos completamente equipados con todo lujo de detalles. Entre los diferentes departamentos, se puede elegir entre viviendas de uno o dos dormitorios para los propietarios, a las que se les suman las dependencias para el servicio y grandes salones para desarrollar la vida familiar. Pero lo que realmente se ha convertido en el deseo de los compradores son las privilegiadas vistas que se pueden admirar desde las diferentes terrazas directamente a la inmensidad del mar Caribe. De la misma manera, dentro del recinto alberga un infinito campo de golf, diferentes piscinas, gimnasio y servicio de entretenimiento para los más pequeños.

Urbanización Bonita Golf Punta Cana. (Foto: web Bonita Golf)

Además de todo lo mencionado, es una zona muy demandada por su excelente ubicación. Además de estar a escasos 11 minutos del aeropuerto de Punta Cana, el residencial cuenta con acceso directo a paradisíacas playas como Playa Juanillo, que se caracteriza por la arena fina y blanca, la verde vegetación que la rodea, las aguas poco profundas y el color del agua, cristalina con fondo turquesa. Todo esto ha convencido a Casillas para invertir, pero para poder disfrutar de lo descrito, el ex del Real Madrid tendrá que esperar hasta el año 2027, cuando está prevista la entrega de llaves. Un nuevo nido por el que, según recoge el digital Voz populi, habría desembolsado en torno a medio millón de euros. Lo que se desconoce es si posee campo de futbol, aunque conociendo la pasión de Iker por el balón, se habrá asegurado de ello y utilizará el campo para entrenar junto a sus dos hijos, nacidos del matrimonio con Sara Carbonero, con los que viajará al otro lado del charco en periodos vacacionales de los escolares.

Urbanización Bonita Golf Punta Cana. (Foto: web Bonita Golf)

¿Qué famosos tienen casa en Punta Cana?

A lo largo de los años, Punta Cana se ha convertido en el particular refugio de numerosos rostros conocidos que buscan en este país alejarse del ruido mediático y desconectar de sus compromisos profesionales. Según las informaciones trascendidas, Iker compartirá las zonas comunes de Bonita Golf Residences con empresarios de la talla de Alfonso Carrascosa o José Ramón de la Morena. Con este último, periodista deportivo reconocido por su labor comunicativa en Onda Cero y la Cadena Ser, el protagonista de estas líneas podrá compartir confidencias relacionadas con el mundo del fútbol.

Urbanización Bonita Golf Punta Cana. (Foto: web Bonita Golf)

El cantante Marc Anthony, el ex político socialista José Bono, el exitoso cantante Julio Iglesias o el reconocido deportista Rafa Nadal son otros famosos que han encontrado en República Dominicana «el sitio de su recreo», donde pasar tiempo de calidad en familia alejados del ruido mediático. De la misma manera, también pasan largas temporadas disfrutando de las aguas del mar Caribe rostros conocidos como la actriz Paz Vega o el ex presidente del Gobierno de España, Felipe González.