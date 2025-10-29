Iker Casillas ha concedido sus primeras declaraciones a los medios tras ser víctima de un robo en su propia casa. El pasado 24 de octubre salió a la luz que la empleada del hogar del ex capitán del Real Madrid desde hace seis años y su marido -el vigilante de seguridad de La Finca, la exclusiva urbanización en la que vive-, le habían hurtado presuntamente cinco relojes de lujo-aunque el acusado alega que solo fueron dos- para desmontarlos y sustituirlos por piezas falsas y vender las originales.

Además del susto y del valor de estos relojes -ya que Iker es coleccionista de estas piezas-, el shock para el ex de Sara Carbonero -que también ha reaccionado a esta noticia- ha sido haber tratado como a familiares a los presuntos ladrones, que han pasado mucho tiempo dentro de su casa e incluso la mujer ha cuidado a sus hijos.

(Foto: Gtres)

Primeras palabras de Iker Casillas

Iker Casillas, tras unos días fuera de España y tras poner a disposición policial este robo -ya que él mismo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo dentro de su hogar- ha reaparecido tras ser noticia por dos razones: la primera de ellas por el hurto, que ha dejado destrozado al ex guardameta -y no por los objetos materiales- y en segundo lugar por sus imágenes con Ana Belén, una modelo de OnlyFans -la plataforma de contenido para adultos- con la que se le ha relacionado en las última horas.

Sobre el robo en su propia casa en La Finca, Casillas ha dicho que ha sido «muy desagradable» pero que afortunadamente, la Policía y la Justicia ya están investigando el caso. Sin embargo, ha querido matizar que lo que más le ha dolido no ha sido la pérdida de estos relojes -que además tenían grabadas sus victorias con el club de Florentino Pérez-, sino el haber depositado su confianza en personas que finalmente le han traicionado: «Sí, me ha dolido mucho. Claro, sí».

El caso de Iker Casillas en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Antes de entrar en el coche, el padre de los hijos de Sara Carbonero no ha podido esquivar la pregunta sobre Ana Belén. En el interior de sus páginas, la revista Diez Minutos lleva en su última edición unas imágenes de Iker junto a una misteriosa mujer de la que ya se conoce su identidad: Ana Belén, una influencer en lifestyle y fitness con la que se le ha visto en actitud cariñosa. Sin embargo, el propio protagonista ha querido negar la mayor y, además de contar en redes que es la mujer de uno de sus íntimos amigos -y nutricionista-, ha dejado claro ante los medios que «no hay pareja por ahora» -a pesar de haber sido relacionado con otras chicas desde su separación con la periodista-. Por su parte, Iker considera que en este punto de la vida «no cree que vaya a enamorarse» de nuevo.