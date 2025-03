Este miércoles, 19 de marzo, la Audiencia Provincial de Madrid ha hecho pública su resolución sobre el llamado Caso Mascarillas, absolviendo a Luis Medina y a su ex socio Alberto Luceño, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pedía una condena de nueve y 15 años de prisión, respectivamente. La decisión pone fin a meses de incertidumbre y escrutinio mediático, durante los cuales el aristócrata ha contado con el respaldo inquebrantable de su círculo más cercano. En especial, tres figuras han sido esenciales en su defensa y apoyo emocional: su madre, Naty Abascal; su pareja, Clara Caruana; y su hermano, Rafa Medina.

Naty Abascal: el amor incondicional de una madre

Desde que se inició el proceso judicial, Naty Abascal, una de las figuras más icónicas de la moda en España, ha demostrado su lealtad inquebrantable hacia su hijo. La aristócrata sevillana, viuda del duque de Feria, ha evitado pronunciarse públicamente sobre el caso, pero en el ámbito privado su postura ha sido clara: Luis siempre ha contado con su total respaldo.

Al conocerse hoy la absolución, la felicidad de Naty ha sido evidente. Diversas fuentes cercanas a la familia aseguran que la socialité ha vivido con gran angustia estos meses de incertidumbre y que ahora siente un enorme alivio. «Está destrozada. Reza mucho para que su hijo salga libre», trascendió nada más conocerse la imputación de su hijo. Sin embargo, su discreción la ha llevado a mantener un perfil bajo, evitando cualquier declaración que pueda generar nuevas controversias.

Clara Caruana: un pilar fundamental en la vida de Luis Medina

Si hay alguien que ha estado a su lado de manera incondicional en los momentos más complicados, esa ha sido su pareja, Clara Caruana. La nieta del barón de San Petrillo, José Caruana Gómez de Barreda, y de la marquesa de Villamayor de Santiago, Ethelvina Velázquez Stuyck, poco conocida hasta hace unos meses, ha sido una presencia constante y discreta en la vida de Luis Medina durante todo el proceso judicial. De hecho, ha sido quien ha acompañado este miércoles al empresario a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid.

Caruana no sólo ha brindado apoyo emocional a su pareja, sino que también ha sido clave en mantenerlo alejado del foco mediático en los momentos de mayor tensión. Su papel ha sido el de una compañera leal y serena, protegiéndolo del impacto mediático y ayudándolo a sobrellevar la presión de una acusación que, finalmente, no ha prosperado. Luis Medina y Clara Caruana se conocieron en los meses de pandemia, si bien comenzaron una relación tiempo atrás. Aunque no se conocen demasiados detalles acerca de su relación, sí se conoce que está más que afianzada.

Clara estudió Enfermería y Derecho, y posteriormente completó un Máster en el reconocido IESE. Actualmente, desempeña el cargo de gerente de Urología y Project Manager del Cancer Center en la Clínica Universidad de Navarra, consolidando su prestigio y trayectoria profesional. A lo largo de su carrera, Clara ha orientado su labor hacia la Dirección y Gestión de Sistemas de Salud, tras haber ejercido como enfermera en España y el Reino Unido.

Rafa Medina: el hermano siempre presente

Rafa Medina, el primogénito de la familia y actual duque de Feria, también ha sido un apoyo importante para Luis. Aunque de carácter más reservado, Rafa ha estado presente en los momentos cruciales, asegurándose de que su hermano contara con el respaldo familiar necesario para enfrentar la adversidad.

A diferencia de su madre y de su hermano menor, Rafa ha construido una imagen pública mucho más alejada de la polémica, centrada en su papel como empresario en el sector de la moda. Sin embargo, el lazo familiar ha sido más fuerte que cualquier controversia, y aunque no se ha pronunciado públicamente sobre el caso, ha dejado claro que su respaldo a Luis es absoluto. «Luis bien, ahí va. Todo está en orden», dijo hace escasas semanas durante su asistencia a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España.