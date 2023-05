Nueve años de cárcel para Luis Medina: la vida sentimental que el hijo de Naty Abascal deja atrás

El Ayuntamiento de Madrid se ha mostrado tajante en el caso Mascarillas protagonizado por Alberto Luceño y Luis Medina. Tanto es así, que la Corporación municipal dirigida por José Luis Martínez-Almeida ha solicitado para ellos 11 y 9 años de prisión, respectivamente, por los delitos de estafa agravada y falsedad documental al Consistorio de la capital por la venta de material sanitario en plena pandemia por coronavirus. Un durísimo varapalo que deja a los dos protagonistas en cuestión en una muy mala situación frente a la Justicia, algo que podría preocupar enormemente a Naty Abascal, sobre todo teniendo en cuenta que Luis Medina es el hijo menor que tuvo junto al fallecido duque de Feria.

Dadas las circunstancias, el nombre de hijo de la duquesa de Feria se ha situado en el ojo del huracán, sabiéndose que en su día fue considerado un soltero de oro dentro de nuestras fronteras y que ahora cuenta con unas circunstancias un tanto complicadas en lo que a lo legal se refiere. Es por ello que ahora el empresario cuenta con un perfil mucho más bajo que anteriormente, siendo escasas las apariciones públicas que ha protagonizado a raíz de esta polémica aunque teniendo claro que el amor en algún momento llamaría a su puerta.

No obstante, cabe destacar que ha habido momentos a lo largo de la vida de Luis en los que se le ha relacionado con mujeres, aunque todos ellos han resultado ser romances a los que ni él mismo ha hecho referencia en los últimos años y que LOOK ha rescatado del pasado. El primero de ellos es el que compartió con la modelo Priscila de Gustín, con quien mantuvo una relación en 2002 que apenas duró un año. No fue hasta unas semanas después cuando conoció a Alejandra de Rojas, la cual a día de hoy sigue siendo su pareja más estable al contar con cinco años de historia de amor. Aun así, esta última ha podido rehacer su vida con Beltrán Cavero en medio de los rumores sobre la supuesta paternidad de Juan Carlos I.

Por si fuera poco, Medina también estuvo relacionado con uno de los personajes del momento. Este no es otro que Tamara Falcó, con quien supuestamente Luis habría mantenido un romance muy breve que nunca se confirmó por ninguna de las dos partes. Aun así, lo que sí se supo es que el hijo de Naty Abascal estuvo con Norma Ruíz y con Amanda Hearst, además de con la interiorista Paula Barcala hasta el mes de agosto de 2011.

Después de dos años de soltería y alejado de todo lo relacionado con lo sentimental, Luis volvió a probar suerte en el amor de la mano de Alejandra Pérez-Pla, para después estar con Sylvie Meis y con Madeleine Hjört. Aunque lo cierto es que sus últimas relaciones conocidas fueron las que protagonizó con Mónica Ugalde y con Cristina Fontcubierta.