La aparición de Cher en la 68ª edición de los premios Grammy no fue solo uno de los momentos más celebrados de la noche por su valor musical y simbólico, sino también por lo que supuso en términos de moda y representación del talento español en la escena internacional. La artista estadounidense, que recibió el premio honorífico a toda su trayectoria, eligió para una ocasión histórica un diseño creado por el joven diseñador catalán Luis de Javier, confirmando así su creciente proyección global y su conexión con algunas de las figuras más influyentes de la cultura pop contemporánea.

La ceremonia, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, estuvo marcada por discursos reivindicativos, referencias a la situación política y migratoria en Estados Unidos y una clara voluntad de subrayar el papel de la música como motor de cambio y sanación. En ese contexto, Cher ofreció un discurso emotivo y contundente, animando a perseguir los sueños incluso en los momentos más difíciles: «En tiempos complicados, la música nunca se detiene. Nos conmueve, nos cura y nos impulsa hacia adelante». Ovacionada por el público, la artista se mostró cercana, carismática y fiel a ese estatus de icono que ha construido a lo largo de más de seis décadas de carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis De Javier (@luisdejavier)

Uno de los instantes más comentados de la noche llegó cuando Cher entregó el premio a la grabación del año a Kendrick Lamar y SZA por el tema Luther, momento en el que confundió el título de la canción con el nombre del legendario cantante Luther Vandross. Lejos de empañar la escena, el lapsus aportó un toque de humor y naturalidad que reforzó la complicidad del público con la artista. Todo ello ocurrió mientras Cher lucía un dos piezas negro de cuero y encaje, compuesto por falda y americana, diseñado a medida por Luis de Javier. El conjunto destacaba por sus pronunciadas hombreras, los cortes deconstruidos y una sensualidad elegante que dialogaba con la estética rebelde y atemporal de la cantante. Una elección que no pasó desapercibida y que situó al diseñador español en el centro de todas las miradas.

Luis de Javier, nacido en Sitges en 1996, ha celebrado el hito en sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción y orgullo: «Empieza fuerte el 2026. El pequeño Luis gay está gritando», ha escrito, agradeciendo especialmente a la estilista Patti Wilson, figura clave en la industria y responsable de vestir a grandes estrellas internacionales. El gesto de Cher supone un espaldarazo definitivo a una carrera que, aunque joven, ya acumula colaboraciones con nombres como Rosalía, Beyoncé, Lady Gaga, Kim Kardashian o Rihanna.

Una modelo con un diseñador de Luis de Javier. (Foto: Gtres)

Formado en Barcelona y en la Universidad de Westminster en Londres, y con experiencia en casas como Vivienne Westwood y Gareth Pugh, Luis de Javier fundó su propia firma de lujo en 2020. Desde entonces, ha construido un universo creativo que fusiona la herencia cultural española -el folclore, la tauromaquia, los encajes- con la estética queer underground, la cultura rave y una visión profundamente contemporánea de la moda. Sus colecciones no solo visten cuerpos, sino que reivindican identidades, actitudes y narrativas alejadas de lo normativo.

Además de su consolidación en pasarelas internacionales como París o Nueva York, el diseñador está a punto de dar un salto decisivo hacia el gran público español con su incorporación como jurado a Maestros de la costura Celebrity, en sustitución de Palomo Spain. Televisión Española lo define como un referente de una moda inclusiva, fluida y conectada con los valores que hoy articulan la conversación global: sostenibilidad, autenticidad y diversidad. Con todo, la elección de Cher no es casual. A punto de cumplir 80 años, la artista sigue siendo un símbolo de libertad, resistencia y reinvención constante, valores que encajan plenamente con el discurso creativo de Luis de Javier. Su alianza en los Grammy no solo celebra una trayectoria musical legendaria, sino que también pone de relieve el momento dulce que vive la moda española emergente, capaz de dialogar de tú a tú con la industria global.