Lucía y Palito Dominguín, las dos figuras más televisivas del polifacético clan Dominguín-Bosé

Esta noche Decomasters llega a la parrilla de RTVE. Se trata de un programa donde 10 parejas de celebrities se enfrentarán para convertirse en auténticos profesionales de la decoración y, aunque ha sido un casting muy bien valorado por la audiencia, lo cierto es que hay nombres que han llamado más la atención que otros. Este es el caso de Lucía Dominguín y su hija Palito, quienes después de muchos años siendo rostros habituales en espacios televisivos, regresan para participar de la mano en este innovador programa.

No obstante, y aunque llevan tiempo alejadas de la pequeña pantalla, no es la primera vez que acuden a un reality show. Lucía Dominguín, además de conceder algunas entrevistas en formatos como el extinto Sálvame Deluxe, también formó parte del elenco de concursantes de Pesadilla en El Paraíso, un proyecto inspirado en La granja y Acorralados emitido en 2022, y del talent culinario MasterChef Celebrity, del que cogió el testigo su hija.

Lucía Dominguín en ‘Masterchef’. (Foto: TVE)

Por su parte, Palito Dominguín fue una de las personalidades que se lanzó desde el helicóptero en los Cayos Cochinos en el ya mítico Supervivientes. Allí convivió varios días con rostros conocidos como Alexia Rivas, Alejandro Albalá, Melyssa Pinto o Marta López y se convirtió en la octava expulsada. Esta participación la llevó, posteriormente, por numerosos platós de televisión, en los que compartió confidencias con colaboradores, presentadores y más personalidades televisivas.

Palito Dominguín en Supervivientes. (Foto: Telecinco)

Su vínculo con Bimba y Miguel Bosé

A pesar de que forman parte de una de las sagas más conocidas de nuestro país, nunca está de más hacer un repaso por su árbol genealógico.

Por un lado tenemos a Lucía Dominguín Bosé, que es hija de la polifacética Lucía Bosé y el torero Luis Miguel Dominguín —que también estuvo casado con Rosario Primo de Rivera y Urquijo y con quien no tuvo descendencia—. De la misma manera, es hermana del exitoso cantante Miguel Bosé y de la gran desconocida del clan, Paola Dominguín Bosé. La historia de Miguel Bosé todo el mundo la conoce y gira en torno a su complicada relación con Nacho Palau y la guerra que mantienen para que el cantante reconozca la paternidad de sus cuatro hijos por igual. Sin embargo, la vida de la menor de los hermanos es mucho más discreta. Fruto de sus dos relaciones sentimentales, una con Manuel Villalta y otra con José Coronado, nacieron sus dos hijos: Alma Sofía Villalta y Nicolás Coronado. Este último también le ha cogido el gusto a la televisión y ahora está inmerso en las grabaciones del concurso Top Chef.

Algunos miembros del clan Dominguín-Bosé. (Foto: Gtres)

Palito Dominguín, por su lado, cuyo nombre real es Lucía Dominguín Tristancho, es fruto de la relación que su madre mantuvo con Carlos Tristancho y, por consiguiente, es sobrina de Miguel Bosé. De este vínculo sentimental también nació Jara Dominguín, su única hermana. Sin embargo, su madre estuvo unida en matrimonio previamente con Alessandro Salvatore, relación de la cual nacieron sus medio hermanos Olfo y Bimba Bosé. Esta última, tristemente fallecida en 2017, estuvo casada con Diego Postigo y fueron padres de Dora y June Postigo.