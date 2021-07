Lolita Flores ha sido protagonista esta semana después de conocer que ha tomado las riendas de su carrera y se ha hecho productora teatral. La función en la que está ocupada actualmente está teniendo una gran acogida pese a las restricciones de aforo por la pandemia. Además tiene una buena nueva respecto a la obra ya que se va a representar en el antiguo Teatro Galileo, que recientemente ha adoptado el nombre de Enrique San Francisco a raíz de su fallecimiento.

Recién llegada de Barcelona, donde ha terminado la temporada, la artista atendió a pie de calle a las cámaras de la agencia de prensa Gtres. Allí confirmó que no para de trabajar, avanzó la novedad anteriormente mencionada y habló de la boda de su hija, Elena Furiase, a quien está aconsejando todo lo posible desde su curtida experiencia en las fiestas nupciales, ya que, incluso ella misma recordó haber pasado por el altar en dos ocasiones diferentes.

se mostró tan contenta, como ilusionada por haber conseguido llevar su propia obra teatral “Llévame hasta el cielo” hasta el teatro Galileo de Madrid, ahora renombrado como “Teatro Quique San Francisco”. Será el próximo 25 de agosto cuando Lolita debute en el auditorio que lleva el nombre del que en su día fue su cuñado, fallecido el pasado mes de marzo a consecuencia de una neumonía bilateral.

Hay que recordar que Lolita Flores y Quique San Francisco tenían una gran relación después de que el humorista compartiese un tiempo de su vida junto a Rosario Flores. En este sentido, Lolita era una de las personas que mejor le conocían, pues Quique era íntimo de su hermano Antonio y fue novio de su hermana. El pasado mes de marzo tenía lugar la capilla ardiente del genial cómico. La hija de Lola Flores fue una de las primeras en llegar. Visiblemente afectada, la cantante no dudó en reconocer que estaba «mal, muy mal» tras la pérdida del actor pues, como muchos otros, no se imaginaba este triste desenlace. «Le recordaré con cariño», decía Lolita antes de entrar en el tanatorio. Justificó a su hermana Rosario al no poder acudir ya que se encontraba fuera de Madrid y no pudo ir a despedir al que fuera su novio. La intérprete de ‘Sarandonga’ lo hizo en representación de toda familia. «Ha sido un palo para toda la familia. Le recordaremos con muchísimo cariño», insistía muy emocionada, casi sin poder contener las lágrimas.

Lolita y la boda de su hija

La cantante también ha querido valorar la inmediata boda de su hija, que se casará con Gonzalo Sierra durante la segunda quincena del próximo mes de septiembre. Lolita Flores reconoce que alguna pauta sí que le ha dado: «Bueno, yo como me he casado dos veces pues sí, le doy consejos», comenta. Además, deja en duda que vaya a cantar durante la ceremonia: «No se sabe».