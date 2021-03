La muerte de Enrique San Francisco ha dejado a sus familiares y amigos en shock. Fue una persona muy querida como así lo demostraron nada más conocer la noticia de su fallecimiento el pasado lunes, después de 40 días ingresado en el Hospital Clínico San Carlos a causa de una neumonía bilateral. Lolita Flores fue una de las primeras en llegar al tanatorio norte donde se instaló su capilla ardiente y allí, muy emocionada, dijo que acudía en representación de su familia. Rosario estaba de viaje y su ausencia fue una de las más llamativas no solo en el velatorio, también en redes sociales donde las muestras de cariño hacia el cómico fueron una constante desde que se supo su deceso.

Pero no ha tardado en tener las fuerzas suficientes para rendirle su particular homenaje con un post en su perfil de Instagram que destila cariño a raudales: «Se me ha ido mi compañero, mi maestro, mi amor», comienza diciendo la cantante, que fue novia de juventud del actor.

«Llevo tu esencia en mi corazón, contigo se me abre la herida, se me va una parte de mi vida. Nunca te olvidaré, mi genio inigualable. Crecí a tu lado y me llenaste de sabiduría y felicidad, contigo aprendí de la belleza verdadera de la facilidad de saborear la vida sin descansos, sin normas. Tú siempre dando amor a cambio de nada, mi ángel de los ojos brillantes. Siempre vivirás en mí», ha escrito en un día especial para ella ya que es el cumpleaños de su padre.

Estuvieron juntos cuatro años y Enrique fue uno más del clan González Flores. Gran amigo de Antonio Flores, la propia Lolita decía, en el tanatorio, que su hermano llevaba esperándole 26 años, y confirmaba también que ellos habían sido su segunda familia. Amistad y amor fue lo que le unió a una de las sagas de artistas más queridas de todos los tiempos. Aunque no llegó a casarse con Rosario, la pareja sí llegó a convivir.

El propio Enrique se abrió en canal hace tres años con Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’: «Ha sido la relación más importante y más duradera que he tenido», le confesó al presentador. Durante su charla dio los detalles de su ruptura con la intérprete de ‘Mi gato’ donde las drogas tuvieron mucho que ver: «Ella empezó con una persona (yo) y terminó con otra (la droga). Por eso un día le dije que tenía que dejarme, que yo ya no era un hombre, era una piltrafa». El humorista contó que los dos primeros años de relación fueron «espectaculares» y recordó algunos de sus momentos en pareja cuando se presentaron juntos al examen del carnet de conducir. «Por poco nos matamos, ella suspendió y yo aprobé», desvelaba entre risas.

Pero para anécdota divertida la que contaron sobre los inicios de su historia de amor. Por aquel entonces, y mientras Rosario aún vivía en ‘El Lerele’, Enrique la llamaba por teléfono. En una de esas llamadas cogió el teléfono ‘El Pescaílla’, que al notificarle a su hija que era su novio quien se encontraba al otro lado la decía con sorna: «Te llama Robert Redford». Y es que en un principio no contó con la aprobación de ‘la Faraona’ y su marido, aunque la relación era excelente entre ellos. Pero una cosa era la amistad entre Enrique y Antonio y otra era que la pequeña de la familia saliera con él. A pesar de la ruptura la amistad entre todos quedó intacta y en 2018 San Francisco formó parte del elenco de actores que apareció en el videoclip de la canción ‘Gipsy Funky Love Me Do’ de Rosario Flores.