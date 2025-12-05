El llamativo cambio de Jorge Javier Vázquez tras someterse a muchas operaciones estéticas

Jorge Javier Vázquez ha decidido sentarse en el plató de ¡De Viernes! para explicar qué hay detrás de su última operación. El presentador no dejó pasar demasiado tiempo desde que salió de quirófano y se puso al frente de Supervivientes, desatando así una oleada de reacciones. Tenía la cara hinchada, los labios demasiado gruesos y ni siquiera podía quitarse las gafas de sol. Como era de esperar, las críticas empezaron a circular por diferentes redes sociales. Nadie entendía por qué se había sometido a un retoque que, a simple vista, ni necesitaba ni le había quedado bien.

El presentador tiene un lema que lo explica todo: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse». Esta frase resume perfectamente su punto de vista y ayuda a entender su comportamiento. Vázquez es consciente de que tiene muchos enemigos, tanto dentro como fuera de la pequeña pantalla, pero no tuvo en cuenta el riesgo que corría y tomó las riendas de Supervivientes como si no hubiese pasado nada. Pero sí, sí había pasado y el público se empezó a interesar por la obsesión que hay detrás de sus constantes operaciones.

Las operaciones de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez tras su última operación. (Foto: Telecinco)

Jorge Javier Vázquez ha convertido la medicina estética en una herramienta habitual para moldear su imagen, algo que ha vuelto a quedar en evidencia tras someterse a una remodelación facial completa que marca un antes y un después en su apariencia. En LOOK hemos echado al vista atrás y hemos apreciado un llamativo cambio en la apariencia de Jorge Javier desde la primera vez que salió en la pequeña pantalla. Su salto a la fama llegó de la mano de Ana Rosa Quintana, quien le ofreció colaborar en Extra rosa. Lo cierto es que, si observamos su rostro en aquella época, no tiene nada que ver con el de ahora.

Desde que se hizo famoso, el presentador ha optado por un lifting integral, una rinoplastia destinada a elevar ligeramente la punta de la nariz y una marcada definición mandibular que se aprecia con claridad en sus apariciones recientes. A estos procedimientos se suman la proyección de pómulos y labios, además del uso de neuromoduladores para suavizar arrugas y líneas de expresión.

Jorge Javier y su pasión por la cirugía

Jorge Javier Vázquez tras su última operación. (Foto: Telecinco)

Sus constantes visitas al quirófano reflejan una fijación qué él mismo ha reconocido, asegurando incluso que le gustaba el efecto de la anestesia. Es cierto que nunca se ha escondido y que siempre ha hablado de sus operaciones con naturalidad, pero ¿hay algún retoque que se haya hecho y que no haya trascendido?

Los expertos apuntan a posibles intervenciones complementarias, como una cirugía de párpados destinada a rejuvenecer la mirada o un lip lift para mejorar el labio superior y equilibrar el conjunto del rostro. Por ejemplo, Ramón Gómez Saucedo, de Clínica Menorca, cree «que Seguramente se ha puesto un poco de toxina botulínica, y esto hace, en ocasiones, que no se muevan adecuadamente todos los músculos de la gesticulación, que son los que producen las arrugas, y que en algunas expresiones se vea como enfadado».

Jorge Javier Vázquez tiene 55 años y el mencionado experto cree que, a pesar de las críticas que ha recibido, se ha hecho buenas operaciones. En este sentido, no hay que tener en cuenta únicamente el resultado, sino el tiempo que dura. Gómez Saucedo asegura que los efectos de todo lo anterior se extenderán «por 15 o 20 años mínimo, y nunca vas a estar igual que cuando te lo haces, siempre mejor». Por eso, nos preguntamos: ¿Se conformará Vázquez con lo que ha conseguido o querrá regresar a quirófano antes de tiempo?