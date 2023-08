La Barbie de la reina Letizia, destronada por la muñeca de Kate Middleton

La película Barbie ha llegado a los cines de España causando una gran sensación. La productora ha invertido más de 120 millones de dólares en promocionar el proyecto y lo realmente sorprendente es que no hubiera hecho falta. No hay nadie que no conozca la historia de la mítica muñeca. La reina Letizia, entre otros miembros de la realeza, han servido de inspiración para crear ediciones de coleccionista valoradas mucho dinero.

El 2015 fue el turno de Letizia Ortiz. El artista Vasili Barbier creó una muñeca Barbie basada en uno de sus vestidos más icónicos. No salió a la venta, fue expuesta en un mítico museo y después salió a subasta. Todo lo recaudado fue a parar a fondos benéficos. La muñeca de la reina estuvo en la Madrid Fashion Doll Show Convention. Después salió a subasta y pagaron un precio inalcanzable por ella. En esta misma colección había otros ejemplares mucho menos valiosos desde el punto de vista histórico.

Un testigo que estuvo presente en la subasta declara: «Para que os hagáis una idea, la muñeca de Rocío Jurado, que también hicieron, fue subastada por unos 400 euros y la de Sara Montiel alcanzó una cifra en torno a los 350 euros». El precio que pagaron por la de Letizia sigue siendo un secreto.

Barbie reina Letizia / GTRES

Letizia no fue la primera: Grace Kelly le adelantó

La empresa Mattel, responsable de Barbie, no existía cuando Grace Kelly se casó con Rainiero, pero en 2011 sacaron a la venta varias muñecas de Grace de Mónaco luciendo sus vestidos más destacados, entre los que se encontraban su traje de novia. Este «juguete de coleccionista» salió a la venta por 150 euros y reproducía a la perfección uno de los vestidos nupciales más aplaudidos de la realeza.

En este mismo año Mattel, al ver el éxito que había tenido el experimento que hicieron con Grace Kelly, lanzó al mercado una muñeca de Kate Middleton vestida de novia. ¿La novedad? Que incluía a su particular Ken: ¡También hicieron una réplica del príncipe Guillermo!

El fenómeno Kate Middleton arrasó en Barbie

Muñecos de los príncipes de Gales / GTRES

Los creadores de Barbie no fueron a ciegas cuando pusieron a la venta una muñeca basada en Kate Middleton. Un año antes de la boda, aprovechando el anuncio del compromiso, lanzaron un ejemplar muy especial: la princesa vestida con uno de su trajes más destacados. Kate, en una de sus apariciones, lución un vestido de la firma Issa London y se agotó en horas. Fue el que usó Mattle para esta edición especial.

A Letizia le superó Grace Kelly y a Grace Kelly le superó Kate Middleton, pero la princesa de Gales también tiene competencia. Como no podía ser de otra forma, la reina Isabel II también tuvo su propia muñeca. Eso sí, la crearon mucho más tarde que el resto. Se lanzó en 2022. Iba vestida con un traje blanco y una tiara de diamantes. Solo se crearon 20.000 ejemplares, a un precio de 78 euros cada uno. Pero, después de su fallecimiento, hubo gente que llegó a pagar hasta 1.300. Se ha convertido en una de las creaciones más importantes.