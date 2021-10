Laura Ponte sobre el Rey Juan Carlos: «Los rumores son rumores»

Este jueves Laura Ponte ha acudido como invitada al décimo aniversario de la revista S Moda en Madrid. Después de posar en el photocall con un look compuesto por una blazer y pantalón pata de elefante negro en tejido de terciopelo, la modelo ha atendido a los medios de comunicación que aguardaban su llegada. “Estoy bien y muy contenta porque este año las cosas empiezan a arrancar otra vez un poquito y la gente está animada y con ganas de proyectos nuevos, de hacer cosas, de comunicarse…”, ha dicho en un primer momento.

Tras la polémica biográfica sobre el Rey Emérito publicada por la francesa Laurence Debray, Laura Ponte ha seguido la misma línea de discreción que siempre en relación con asuntos relacionados con la que un día fue su familia. “A saber si es cierto lo que dicen, los rumores son rumores. Me imagino que estar lejos de tu familia es difícil”, ha confesado. Es necesario recordar que Laura tiene una relación estrecha con la rama de los Borbón. En 2004, la modelo contrajo matrimonio con

La modelo Laura Ponte contrajo matrimonio con Beltrán Gómez-Acebo, sobrino del Rey Juan Carlos. Pasaron por el altar en septiembre de 2004 en La Granja de San Ildefonso, concretamente en la Insigne Real Iglesia Colegiata, antigua capilla del palacio. Un enlace al que acudieron unos 500 invitados, entre los que se encontraban miembros de las familias reales europeas y personalidades pertenecientes a la industria de la moda. Después de la misa religiosa se trasladaron a una finca de Cabanillas de Monte, propiedad de la cuñada de Laura, en la que se celebró el cóctel nupcial. Sin enmargo, en 2011, el matrimonio puso punto y final a su historia de amor.

Pese a que tomaron caminos separados, Laura Ponte y Beltrán Gómez mantinen una buena relación. Lo mismo ocurre con la modelo y otros miembros de la Familia Real, pues Ponte guarda muy buenos recuerdos de los Borbón.

Ponte, también ha revelado cómo ha pasado la pandemia del coronavirus. “He tenido suerte, he estado con mis hijos, con mi madre… en un sitio agradable. A veces pienso en aquellas personas que no han podido pasar el confinamiento en un sitio agradable y me parece increíble cómo lo han superado”, ha dicho. “Hay gente que me decía tu has entrenado para el confinamiento porque te encanta estar en casa”, ha comentado entre risas. “Soy una persona que vivo muy el día a día, entonces mi visión a corto plazo me ha facilitado pasar todo esto de la pandemia”, ha añadió.