Cuando la tranquilidad parecía haberse instalado definitivamente en la familia Matamoros, uno de sus miembros agita el árbol para crear zozobra. Ella es Laura Matamoros. La influencer ha sido gran protagonista de la semana al conocerse su ruptura con Benji Aparicio. Según ha deslizado el círculo cercano al cocinero, la decisión la ha tomado él. Al contrario que en su anterior separación, esta vez parece ser la definitiva y se alude al «deterioro y desgaste de la relación y, sobre todo, de la convivencia» como detonante del noviazgo.

Ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el final de su amor, pero los acontecimientos ocurridos en las últimas horas así lo certifican. Por lo menos, los que dependen de la hija de Kiko Matamoros. Ninguno de los dos ha borrado sus imágenes juntos pero especialmente llamativo es que Benji Aparicio no ha eliminado la biografía de su Instagram en la que se declara a su (ex)novia: «Enamorado de una cocina en un Bar de Madrid…🍣🍻🤘 @no.na.me.bar @benjis.bar y de @_lmflores ♥️👨‍👩‍👦»- . El chef no ha vuelto a publicar contenido desde que estallase la noticia a finales de la pasada semana

Quien sí ha seguido compartiendo es Laura Matamoros y no mensajes cualesquiera sino indirectas en toda regla. El pasado domingo colgó una storie de Instagram en la que se leía que todo pasa por algo. Más claro, agua. Unas horas después publicaba una fotografía junto a Matías, el hijo en común de la expareja. La influencer se refería a él como «Al que le he dado la vida, que me de vida para siempre». Toda una declaración de que la persona más importante es su hijo.

Laura Matamoros, otra vez soltera

Es la segunda vez que Laura Matamoros y Benji Aparicio rompen su relación. La primera fue en enero de 2019. La ganadora de ‘GH VIP 4’ estuvo meses sin compartir contenido junto a su novio, si bien es cierto que no es demasiado proclive a hacerlo. Sin ir más lejos, él siempre ha sido más dado a ello. En aquel momento se habló de que la decisión fue tomada por Laura, quien a los pocos meses empezó una relación con el también influencer Daniel Illescas. Los dos se conocieron porque trabajaban en la misma agencia de modelos. Su romance duró menos de lo que les hubiera gustado. Su ruptura llegó a los seis meses. Fue medio año lleno de intensidad pero también de altibajos. Las discusiones, los distintos ritmos de vida, el rechazo que Daniel siente hacia el mundo de la televisión en el que Laura se mueve como pez en el agua y la poca predisposición de Illescas a colaborar en algunos asuntos fundamentales para ella fueron algunos de los obstáculos que no pudieron superar.

Ahora, Laura Matamoros vuelve a estar soltera. Uno de los principales apoyos para ella será su padre, Kiko Matamoros, al que en este momento une una gran relación. También su hermano Diego.