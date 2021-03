Han pasado ya cinco meses desde que Kiko Rivera diera esas demoledoras declaraciones contra Isabel Pantoja en el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’. Sin duda, fue el principio del fin entre la relación entre madre e hijo. Mientras el DJ ha mostrado sus sentimientos y su opinión hacia su progenitora, la tonadillera ha preferido guardar silencio y encerrarse ‘a cal y canto’ en la finca de Cantora. Una guerra mediática sin precedentes que ha provocado que el clan Pantoja esté en primera línea mediática. Este sábado, el marido de Irene Rosales ha tenido una invitada muy especial a su programa online ‘En casa con Kiko’ -que se puede ver en Twitch y en Youtube-. Se trata de Belén Esteban, con quien se ha sincerado en relación a todo este entramado que ha puesto su vida patas arriba y ha provocado que esté atravesando una de sus peores épocas anímicas.

Teniendo como referencia el recién estrenado documental de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Kiko Rivera se ha pronunciado ante la posibilidad de que su madre siga los mismos pasos que Rocío Carrasco para dar su versión de los hechos. “Ya me esperaba que mi madre tuviera la intención de hacer un docu-reality como la hija de Rocío Jurado. Ella va a contar lo que quiera. Está en todo su derecho”, ha expresado con rotundidad. Además, el hermano de Isa Pantoja ha indicado que en el caso de que su madre se atreviera a dar este importante paso, sería algo positivo. «Me alegra que quiera hacer cosas, eso significa que está viva y no está encerrada», ha añadido. No obstante, el hermano de Francisco y Cayetano Rivera ha afirmado que sí lo hace, tendrá que valorar las consecuencias y que por supuesto, habrá una respuesta por su parte.

“Debería poner los pies en la tierra y ver que se ha equivocado. Por una vez en su vida, pedir disculpas. Todos intentaremos ayudarla”, ha manifestado Kiko Rivera ante la atenta mirada de Belén Esteban que estaba al otro lado de la pantalla. El hijo menor de Paquirri, que siempre ha hecho gala de su sinceridad, ha reconocido que a día de hoy piensa en infinidad de veces en coger el teléfono y contactar con su madre, pero que no lo hace. Incluso ha fantaseado con la idea de que en algún momento lleguen a un posible entendimiento. «Vivo con la esperanza de que lo arreglemos algún día, pero nuestra relación no va a ser la misma. Está dañada», ha dicho con cierta nostalgia y pena.

«Ha hecho mal y todavía se puede rectificar. Si una madre te pide disculpas, tú la perdonas», ha explicado mientras ha recordado que la artista no solo le ha fallado a él, sino que también a muchos amigos que la siguen queriendo. «Está siendo duro. Aunque sean cosas que se puedan arreglar, pero lo que más duele es la indiferencia. Parece que le da igual», ha sentenciado afectado por la situación que lleva arrastrando ya cerca de medio año.