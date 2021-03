Las claves de Isabel Pantoja en su vuelta a la televisión

Los últimos meses han sido de los más complicados para Isabel Pantoja. Tras la emisión de la primera parte del documental ‘Cantora, la herencia envenenada’, la artista decidió recluirse en su finca Cantora, desde la cual ha sido testigo silencioso de las palabras de su hijo, Kiko Rivera, con quien lleva meses sin hablarse y junto a quien protagoniza una de los enfrentamientos mediáticos –pese a que ella no ha dicho palabra- más sonados de los últimos años. En medio de tanta polémica, eran muchos los que se preguntaban si la viuda de Paquirri volvería algún día a ponerse delante de las cámaras o de un micrófono, continuando con su vida laboral y ajena a esta disputa familiar.

Una duda que se ha resuelto este mismo miércoles, cuando se anunciaba el regreso de Isabel Pantoja a la televisión, concretamente como parte de un concurso. ‘Top Star, ¿Cuánto vale tu voz?’, Un nuevo concurso musical que estará dirigido por Jesús Vázquez y en el que Isabel Pantoja, Danna Paola Risto Mejide, en calidad de mentores, se encargarán de reconocer el talento de los concursantes y apostar por ellos mediante ofertas económicas a modo de puja. Los cantantes que participen en el programa podrán ser conocidos o anónimos y competirán para conseguir la apuesta más alta por parte de los mentores y ganarse el favor del público del plató.



Si bien la presentación ha sido de lo más amena, Look ha podido saber que estas últimas semanas han sido muy tensas para Isabel Pantoja y es que las negociaciones con la cadena no han sido nada sencillas. Desde el verano del 2020 le han estado ofreciendo diferentes proyectos, es decir, programas en los que tendría que participar, para cumplir así con el contrato que suscribieron en abril del año 2019.

En el mismo, Isabel Pantoja no solo acepta formar parte de ‘Supervivientes’, que se convirtió en su gran regreso televisión y en su resurgir, sino también en ‘Idol Kids’, donde tendría que haber sido jurado durante dos 26 capítulos, divididos en dos entregas de 13 episodios cada uno. Sin embargo, dado que el concurso musical infantil no tiene fecha para regresar a la parrilla, Isabel todavía no ha finalizado su contrato, que se ha prorrogado automáticamente hasta su cumplimiento.

Finalmente, ‘Top Star, ¿cuánto vale tu voz?’, será el espacio con el que finalice su relación laboral con la cadena y, por ser parte de su elenco cobrará unos 400.000 euros, según ha podido saber este medio.

No ha sido una vuelta a la televisión nada fácil y es que Isabel Pantoja ha tenido varias comunicaciones con la cadena, pero hasta la fecha no había llegado a ningún acuerdo. Lo último que rechazó antes de este esperado ‘sí’, fue ser entrevistada por Bertín Osborne, quien en el pasado grabó un programa junto a Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales. Sin embargo, la tonadillera no quiere hablar de su vida privada, por lo que decidió decir que no al programa de entrevistas de Bertín.

Pese a seguir acaparando tantos titulares, tras el cisma familia Isabel quiere evitar a toda costa tener que pronunciarse sobre su hijo o la finca Cantora y mucho menos responder a las preguntas que tanto han sonado en estos meses: ¿pagará a Kiko? ¿Pagará a Hacienda?

Lo cierto es que este trabajo llega en un momento oportuno y salva su situación económica. Desde febrero de 2020 Isabel Pantoja no tiene ingresos, al menos televisivos, pero sí muchos ‘gastos’. Tal y como desveló Look, Isabel “lleva casi un año sin pagar la hipoteca de Cantora”, a lo que hay que sumar que su deuda con el banco es de más de un millón de euros.

Por otro lado, también tiene pendiente la devolución de 76.000 a una amiga, conocida como ‘la quiosquera’, que le prestó la cantidad, los ahorros de toda su vida, para poder ayudar a Isabel Pantoja a pagar su multa de 86.000 euros. Si bien le devolvió 10.000 euros en el año 2018, el resto de la cantidad sigue pendiente. Por eso, la señora, tras años de espera decidió interponer una demanda de conciliación previa a una demanda, sin embargo, esta tampoco obtuvo respuesta y a finales de 2020 decidió poner una demanda oficial y, como paso previo, una demanda de conciliación para ver si había posibilidad de que le devuelva el dinero y así evitar el pleito. No ha habido suerte.