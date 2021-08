Kiko Rivera muestra su lado más optimista en plena guerra familiar

Kiko Rivera vive una montaña rusa de sentimientos. Nada hacía presagiar ni en sus peores pesadillas que dejaría de hablarse con su madre, Isabel Pantoja. Una situación con la que tiene que lidiar día a día. Además de no tener contacto con la artista tiene que estar pendiente de los asuntos judiciales en los que se ha visto envuelto, ya que no ha llegado a un acuerdo con la tonadillera, que sigue guardando silencio en medio de esta polémica familiar. A través de las redes sociales, el DJ muestra sus sentimientos y, este domingo lo ha vuelto a hacer.

El intérprete de ‘Cicatriz’ ha subido un ‘storie’ a Instagram donde se le puede ver feliz y sin preocupaciones. A esta estampa le ha acompañado una frase de lo más reflexiva, con la que Kiko deja claro que está buscando su felicidad. “Nunca dejaré de mostrar mi sonrisa porque sé que vale oro”. Con esta lección de positividad el hijo de ‘Paquirri’ deja constancia de que, pese a no vivir su mejor momento personal, intenta sacar fuerzas de donde sea. Hace escasos días, el marido de Irene Rosales también compartió un escrito que fue aplaudido por muchos de sus seguidores. “Deséale el bien a otros, su éxito no va a limitar el tuyo”, puso.

A este problema se le añade que hace unas semanas tuvo que ser intervenido. «Pues nada… a quirófano. Desearme suerte», dio a conocer en una imagen en la que aparecía con la vía puesta en el hospital. Motivo por el cual se despertaron todas las alarmas en las redes sociales, porque no fue hasta más tarde cuando el cantante dio las explicaciones oportunas de lo sucedido. La razón de su visita al centro hospitalario no fue otra que unos problemas con la banda gástrica que se puso hace tiempo para poder perder peso. «@dr.razak.obesity gracias por el trato, en esta migración de banda gástrica. Por problemas de salud hemos tenido que sacarla», empezó diciendo.

“Ya os contaré más adelante, pero me ha hecho un daño bastante importante en el estómago. Comienza una nueva vida y toca cuidarse al 100% No me quiero olvidar de dos de mis pilares fundamentales que no me dejan solo en ningún momento, mi mujer @irenerova24 y mi compadre @franj_sanchez”, explicó el cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

A su lado, su mujer, Irene Rosales. La excolaboradora de ‘Viva la Vida’ es el mayor apoyo de Kiko en estos momentos. Hace tan solo unas semanas, la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ reveló en el formato presentado por Emma García que no “podía más” y que después de meditarlo mucho tenía que dejar de ser una de las tertulianas habituales del espacio. Explicó también, que su marido no tenía nada que ver, de hecho, dijo que Kiko siempre la había apoyado «en todo».