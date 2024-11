Kiko Rivera hace una propuesta a su hermana Isa Pantoja que podría cambiarlo todo

Kiko Rivera le ha hecho una propuesta a su hermana que podría cambiarlo todo. Llevan meses enfrentados, sin dirigirse la palabra y lanzándose acusaciones mutuamente, pero esta situación está a punto de dar un giro de 180º. El DJ quiere sentarse ha hablar con Isa Pantoja «en un futuro no muy lejano» para intentar solucionar las cosas y empezar de cero. Esta nueva etapa llega justo después de que Chabelita haya anunciado que está esperando un bebé, su primer hijo junto a Asraf Beno.

La colaboradora ha sacado a la luz los episodios más duros de su infancia y algunos han dejado a Kiko Rivera en muy mal lugar. No obstante, ha dejado claro que se niega a vivir con rencor, de hecho promete que estará al lado de su familia siempre que sea necesario. Ahora la pelota está en el tejado del DJ y parece estar receptivo, pues quiere mantener una conversación con su hermana para aclarar el conflicto que les ha separado durante tanto tiempo.

Kiko Rivera, Isabel Pantoja e Isa Pantoja en Semana Santa. (Foto. Gtres).

Kiko Rivera ha concedido una entrevista en Poco se habla, el pódcast que presentan Xuso Jones y Ana Brito. «No tengo nada en contra de mi hermana», ha empezado diciendo con total naturalidad. De hecho ha dado un paso más y ha afirmado: «Me gustaría que en un futuro no muy lejano pudiéramos sentarnos a hablar y arreglar nuestras diferencias». Eso sí, no quiere forzar la situación.

«Yo tiendo mi mano», asegura el hijo de Isabel Pantoja. Cree que ha llegado el momento de privatizar la guerra familiar para que ambos dejen de sufrir. El problema es que no quiere generar más conflictos, por eso no está dispuesto a provocar la reconciliación. «No lo voy a buscar. No tengo ganas de buscarlo. Si sucede, pues guay, si no sucede, pues también guay. La vida sigue».

La reconciliación de los Pantoja

Kiko Rivera e Irene Rosales en Sevilla. (Foto: Gtres)

Kiko Rivera ha admitido que le gustaría que la situación fuese diferente: que pudiera llamar a su hermana, poder charlar con su sobrino, tener reuniones familiares y no estar permanentemente enfrentados. Sin embargo, piensa que todo pasa en el momento oportuno, por eso quiere ser paciente y esperar a que se den las circunstancias más acertadas para reconciliarse con Chabelita de forma definitiva.

Ya ha dado el primer paso. Ha felicitado a la tertuliana de Vamos a Ver después de descubrir que está embarazada. «Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte. Enhorabuena, ojalá venga con mucha salud», escribió en sus redes sociales.

Asraf Beno, padre de la criatura y marido de Isa Pantoja, ha agradecido este gesto públicamente. Se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para hablar del bebé que está en camino y ha reconocido que le ha gustado el detalle que ha tenido su cuñado.

Isa Pantoja cambia de actitud

Isa Pantoja saliendo de Mediaset. (Foto: Gtres)

A pesar de que Isa Pantoja ha sido muy clara a la hora de hablar de su hermano, ha admitido que se siente agradecida del mensaje que ha recibido por su parte. No ha sido el único que le ha felicitado por el embarazo, Irene Rosales también se alegra de la llegada del nuevo bebé.

«Kiko e Irene me han felicitado, creo que han hecho lo que tenían que hacer por una vez. Yo desde aquí muchas gracias tanto a él como a Irene y ya está», ha comentado la colaboradora. Quizá, cuando descubra que el DJ quiere reconciliarse con ella, se rinda a la propuesta y la historia de los Pantoja cambie para siempre.