La plaza de San Pedro del Vaticano es uno de los principales referentes religiosos para la comunidad cristiana de todo el mundo. La pasada noche, se ha convertido en todo un derroche de arte que lo ha posicionado como el centro del panorama musical por un día. Sobre el escenario desplegado en la superficie mencionada han actuado reputados artistas internacionales de la talla de Pharrell Williams, John Legend, Jennifer Hudson y Teddy Swims. Pero sin duda, la sinergia que más ha llamado la atención ha sido la de la colombiana Karol G con Andrea Bocelli. El tenor italiano y la reguetonera entonaron a dúo el mítico tema Vivo por ella. Una actuación que dejó a todos los presentes con la boca abierta ante tal recital inédito en el que confluyen dos voces que se encuentran en las antípodas en cuanto a género musical se refiere y que han casado a la perfección.

Su otra aparición fue para interpretar en solitario su tema Mientras me curo del cora, que forma parte del álbum Mañana será bonito. Bajo ese título, la compositora hizo una oda al desamor y al proceso de sanación personal que lleva consigo, haciendo hincapié en la importancia del autocuidado.

Karol G actuando junto a Andrea Bocelli en el Vaticano. (Foto: Gtres)

Tal y como requería la ocasión y a razón del imponente lugar, Karol G apostó por la alta costura del diseñador hongkonés afincado en Londres, Robert Wun. Se trataba de una pieza cuajada de brillantes en degradé que recordaban a unos flecos y que iban en perfecta sintonía con las luces del show, que se reflejaban sobre las piedras y generaban impactantes destellos. De fondo negro ceñido y manga larga, el vestido era digno de una estrella y así se sintió la novia de Feid esa noche.

Karol G actuando en el Vaticano. (Foto: Gtres)

Las palabras de Karol G

Como no es de extrañar y ante la magnitud de la cita, Karol G ha descrito el momento vivido en el evento Grace for the World como el «más pero más pero más sublime de mi carrera». «Experimenté el Nirvana en su estado más puro», ha afirmado emocionada. A continuación, en una misiva que ha publicado en redes sociales, ha agradecido a todos los que han hecho posible esta histórica actuación. «Gracias, Pharrell, por contar conmigo para esto», ha comenzado escribiendo y se ha rendido ante la maestría de Andrea Bocelli, su compañero en el grandioso y excepcional escenario. «Gracias, maestro, por tu generosidad y por darme un lugar tan grande en el que tal vez ni yo me veía», ha deslizado.

De la misma manera, no se ha olvidado de su profesor de canto, Felipe Pérez, porque nunca la ha dejado y siempre ha confiado en su talento, que ha potenciado con trabajo constante. También ha hecho una mención especial al público allí presente. «Gracias a todos los que estuvieron ahí con sus camisas, banderas y letreros. Nadie como ustedes», ha trasladado. Y por último, se ha mandado un mensaje a sí misma en el que ha reflejado su orgullo por todo lo que ha conseguido en su trayectoria. «Gracias, Carolina, por ser tan genuina, por tu fuerza, por tus sacrificios y dedicación, por tus ganas infinitas», ha apuntado a corazón abierto. «¡Qué día, Dios! ¡Gracias!» ha sentenciado expresando su desbordada emoción.