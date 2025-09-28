Julia Bolaños se da el ‘sí, quiero’ con un vestido de ensueño y vive un momento mágico

Sevilla se ha convertido en el escenario de una de las grandes bodas de la temporada. Tal y como hemos adelantado en el titular de esta noticia, Julia Bolaños se ha dado el «si, quiero» durante una ceremonia que ha estado cargada de momentos inolvidables. Uno de los más emotivos ha sido la llegada de la novia, quien ha contado con el respaldo de su padre, Luis Bolaños. Ambos han demostrado tener una gran complicidad y los asistentes se han emocionado cuando han entrado al templo. No obstante, hay otros detalles que merecen ser mencionados, pues, como decimos, el evento ha sido muy especial.

Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas y Cabello de los Cobos han formalizado su historia de amor después de un sólido romance. El pasado 27 de septiembre reunieron a sus familiares y amigos cercanos para celebrar su historia y, como no podía ser de otra forma, han contado con el respaldo de la gran sociedad. El padre de la novia es propietario de Iberhanse-NaturGreen, así que la familia lleva mucho tiempo codeándose con la alta sociedad. De esta forma, no es de extrañar que empresarios, banqueros y hombres de negocios hayan presenciado el enlace matrimonial de Bolaños.

Luis Bolaños y su hija Julia. (Foto: Gtres)

Una de las invitadas que más interés ha causado ha sido Nieves Álvarez, quien llegó a la iglesia con un vestido rosa que enseguida se convirtió en el centro de todas las miradas. El templo que han escogido los novios es el de Santa María de Carmona, uno de los más especiales de la zona. Es un lugar con mucho significado para ambos y todo estaba decorado con mucho encanto. De hecho, podemos decir que el romanticismo invadió cada rincón del citado enclave, tanto por la actitud de los presentes como por los detalles que pusieron Julia y José María.

Una boda elegante y sofisticada

Nieves Álvarez, con su vestido rosa y sus zapatos Manolo Blahnik, se posicionó como una de las mejores vestidas del evento. Sin embargo, el foco de atención estaba puesto en Julia Bolaños, quien confió su traje de novia a Jorge Vázquez. Este último, después de muchas horas de trabajo, ha creado una pieza perfecta, formada por una silueta ceñida con escote de barco y un cuerpo salpicado por unos románticos bordados. Todo estaba estudiado y medido, por eso era un diseño tan especial.

Nieves Álvarez en la boda de Julia Bolaños. (Foto: Gtres)

La hija de Luis Bolaños ha sido fiel a su estilo habitual y en consecuencia no ha llevado un maquillaje cargado, al contrario. Ha optado por una elección tan sencilla como sofisticada, que son las mismas normas que ha seguido para elegir su peinado. Para terminar este punto, podemos señalar el original ramo que ha llevado durante la ceremonia, compuesto por unos narcisos en cascada.

Otro aspecto importante es la aparición de la madrina, María Antonia Cabello de los Cobos Mancha, madre del novio. Como no podía ser de otra forma, la elegancia se ha apoderado de su look, formado por un vestido verde y una mantilla negra. Ha cumplido con el protocolo a la perfección y ha dado en el clavo.

La finca de la familia Bolaños

Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas. (Foto: Gtres)

José María pertenece a una familia que está estrechamente vinculada a la aristocracia sevillana, por eso no es de extrañar que su boda haya generado tanto revuelo, sobre todo si tenemos en cuenta que la novia es la hija mayor de Luis Bolaños. Precisamente ha sido este último el que ha cedido su finca para celebrar el banquete y la fiesta que ha tenido lugar después de la cena y que se ha extendido hasta la madrugada.

Tanto Julia como José María, al que sus amigos llaman cariñosamente Pepín, disfrutan de una trayectoria profesional excelente y tienen diversas responsabilidades. Por ese motivo, se desconoce si la luna de miel será ahora o esperarán unos días. Ambos son discretos y siempre han intentado estar apartados del foco, aunque en ocasiones como estas es imposible no hablar de ellos.