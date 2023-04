Primera reacción del juez Pedraz tras conocerse que será padre de nuevo

Cuando nadie lo esperaba, se ha podido conocer la nueva paternidad del juez Pedraz. Después de una tormentosa ruptura con Esther Doña cargada de dardos envenenados por ambas partes, parece que el magistrado ha vuelto a encontrar la ilusión de la mano de Elena Hormigos, su actual pareja y que en unos meses se convertirá en mamá. Según las informaciones que han trascendido y haciendo cuentas, el bebé nacerá en el mes de noviembre.

Una noticia que ha pillado por sorpresa a la geografía nacional al completo, ya que fue el pasado mes de febrero cuando su romance saltó a la primera plana de la prensa, aunque su relación comenzó dos meses antes. Este bebé será el cuarto hijo de Santiago Pedraz, que ya tiene otros tres, dos fruto de su anterior matrimonio y otro con su segunda mujer. «No lo estaban buscando pero tampoco impidiendo. Ha sido una cosa mucho más rápida de lo que pensaban, pero están encantados», ha explicado Beatriz Cortázar.

Su primera reacción

Y la primera reacción del futuro papá ya ha llegado. Las cámaras de Gtres han captado las que han sido las primeras palabras del juez de la Audiencia Nacional al conocerse que, a sus 64 años, dará la bienvenida a un cuarto hijo. «Muchas gracias», ha dicho a los reporteros, sin querer entrar en más detalles sobre esta noticia que supone un giro de 180 grados en su vida. Ha sido pillado en una cafetería cercana al lugar donde actualmente trabaja su pareja y, a juzgar por su rostro, no se esperaba que la noticia saltase a la crónica social tan pronto.

Los futuros papás se conocieron cuatro meses después de que Pedraz rompiese su relación con Esther Doña. Una ruptura que llegó apenas unos días después de que ¡Hola! anunciase su compromiso y su posterior boda. Cuando parecía que la pareja había dado el paso de poner el broche a su historia de amor, todo se desmoronó. Ahora, el magistrado tiene una nueva ilusión y, a esperas de su primer hijo en común, todo apunta a que va viento en popa.

La reacción de Esther Doña

Y, como era de esperar, la reacción de su ex pareja tampoco ha tardado en llegar. La exclusiva dada por Beatriz Cortázar ha llegado hasta la viuda de Carlos Falcó gracias a los medios de comunicación, ya que ella desconocía por completo esta novedad. «Se ha enterado por nosotros. Le está ardiendo el teléfono y me dice una frase: ‘espero que ella sea buena madre’», ha comunicado Isabel González en Es la mañana de Federico. Con estas escuetas palabras, la colaboradora de Y ahora Sonsoles ha dejado claro que su relación con el juez sigue siendo nula y se espera que hable de forma clara en el programa de Antena 3. Quien tampoco ha podido evitar pronunciarse ha sido Silvia Córdoba, ex pareja de Santiago, quien ha bromeado a través de Beatriz Cortázar: «¿De quién, de Ana Obregón?».