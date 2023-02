El juez Santiago Pedraz ha sido visto en actitud cómplice en compañía de una joven. Varios meses después de su abrupta e inesperada ruptura con Esther Doña, el jurista parece estar de nuevo ilusionado. Así lo confirma un reportaje que se ha publicado estos días, en el que se ve a Santiago Pedraz disfrutando de un almuerzo y un paseo por las calles de Madrid junto a Elena Hormigos, antes de marcharse a su casa. A pesar de que durante estos meses posteriores a la ruptura con la viuda de Carlos Falcó, Pedraz ha mantenido un perfil discreto y alejado de los focos, las cámaras de los fotógrafos le han captado junto a su nueva acompañante.

Una mujer con la que el jurista comparte profesión, ya que Elena Hormigos ejerce, precisamente, como Asesora Jurídica. Aunque no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido la relación entre ambos, lo cierto es que la ex pareja de Pedraz, Esther Doña, no ha dudado en pronunciarse sobre este tema, y ha aclarado que el juez y la asesora se conocen desde hace tiempo, aunque no ha entrado en más detalles.

Justo el mismo día en el que el reportaje veía la luz en la revista Semana, Esther Doña reaparecía en el programa presentado por Sonsoles Ónega y se mostraba tajante sobre esta nueva relación del jurista: «Ellos se reúnen siempre en un sitio en Almagro y sí que a veces he coincidido con esta señora», aseguraba la viuda de Carlos Falcó que, además, comentaba que nunca tuvo sospechas de que el juez pudiera tener algo más que una relación profesional con Elena. «El tiempo que ha estado conmigo en ningún momento he sentido que tuviese intenciones con una tercera o que estuviese fabulando algo, menos en el último mes», aseguraba. No obstante, Esther Doña no tiene mucha confianza en que este nuevo romance prospere: «No creo que tenga un prototipo de mujer, han pasado muchas por su vida. Ninguna señora tiene futuro con él».

Aunque Esther Doña no ha dudado en pronunciarse sobre la presunta nueva ilusión del juez Pedraz, el que no ha querido hablar ha sido el jurista, que prefiere guardar silencio. Este mismo jueves, tras la publicación de las imágenes y las llamativas declaraciones de su ex pareja, Santiago Pedraz ha optado por guardar silencio y hacer oídos sordos a las preguntas de los periodistas, aunque se le ha podido ver un tanto molesto. Es más, ha dado un portazo al subirse al coche antes de marcharse.

Por el momento habrá que esperar a ver cómo evoluciona la nueva relación del juez Santiago Pedraz con Elena Hormigos y a ver si se consolida o si termina en ruptura, como asegura que será, Esther Doña. Solo el paso del tiempo tiene la respuesta.