MasterChef Celebrity 6 bajó su telón el pasado lunes 29 de noviembre y lo hizo a golpe de hito. La dirección del programa tomó la decisión de proclamar dos ganadores por vez primera en la historia: Juanma Castaño y Miki Nadal. Fue la manera salomónica de premiar el esfuerzo y talento en los fogones de ambos, que se congratularon mutuamente. Un empate técnico en destrezas culinarias, pero que se deshace si se habla de los efectos que tiene la victoria a corto, medio y largo plazo en cada uno de ellos.

Look ha querido ahondar en qué repercusión mediática tiene el triunfo de Castaño y Nadal. El concurso de TVE es un trampolín perfecto a la fama. Se trata de un espacio televisivo muy bien valorado por la audiencia ya que premia el esfuerzo de sus participantes. De la mano de Personality Media, -empresa líder en consultoría de marketing especializada en el análisis de la imagen de personajes públicos y celebridades, demostramos que el periodista asturiano es el gran ganador de esta edición de MasterChef Celebrity.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que lo habitual cuando un famoso ficha por el talent es tener una mejora del 30% en imagen en término medio. Es decir, su popularidad crece. Los valores que mas se mueven, son los que tiene el programa en su ADN; cercanía, familiaridad, es saludable, divertido y por defecto la confianza. Al hablar de un término medio, por supuesto alguno crecen mucho más. En el siguiente gráfico se ve con total claridad el crecimiento.

Desde la consultoría nos ponen los ejemplos de Nicolás Coronado, Tamara Falcó o Saúl Craviotto: «A Nicolás le conocía el 17% antes de entrar al programa y a su salida creció hasta el 40%; Tamara, cuando en la entrada al programa solo un 23% de consumidores le da valoraciones positivas, pasó a un 39%, o Craviotto que además de crecer en conocimiento un 50%, pasando del 41% al 61% en su salida, fue el personaje de la historia de las ediciones que acabó con mejor imagen. Saludable 8,9, Profesional 8,7, Desprende vitalidad o Modelo a seguir 8. Sin duda, Craviotto refuerza sus valores de marca tan altos por su complemento como deportista de éxito, pero sin MasterChef, no habría dado nunca ese salto».

El perfil de los 4 finalistas de ‘MasterChef Celebrity 6’

Belén López, Juanma Castaño, Miki Nadal y David Bustamante fueron los cuatro rostros conocidos que lucharon por hacerse con el título de campeón. De todos ellos, el mas conocido sin duda de la edición (94% de conocimiento), mas incluso que los propios presentadores del programa, es el artista cántabro. De cerca le sigue Miki Nadal, a quien pone cara el 87% de la gente. Desde Personality Media se plantean una pregunta clave: «¿Va a mejorar Miki? Mejorará, pero menos que el resto, porque ya estamos a costumbrados a verle y el efecto sorpresa es menor, aunque sin lugar a dudas a sido uno de los soportes de esta edición».

También va a experimentar una mejoría la figura del exmarido de Paula Echevarría y la explicación está clara: «Bustamante, que salía de unos años complicados, ha mostrado una cara muy sana, muy luchadora y sorprendentemente respetuosa. Si ya tenía unas valoraciones positivas, el programa aumenta su confianza, cercanía, diversión… que junto a los puntos positivos que ya poseía, como saludable, atractivo, profesional y vitalidad, vamos a ver una diferencia en los nuevos datos. Una marca siempre Bustamante por lo polifacético que ha demostrado ser», indican los expertos.

Es de justicia resaltar el papel de Belén López porque con su pase a la final se confirmó como una de las grandes sorpresas. Además, era la menos relevante a ojos de la sociedad, con solo un 37% al comienzo del programa. Personality Media le augura un gran crecimiento tras su paso por el concurso culinario: «Ha sido muy activa, un papel relevante entre los tres finalistas, no será extraño que llegue al 60% de conocimiento, sobre todo en mujeres. No sería raro verla como colaboradora de algún programa pues no es fácil encontrar mujeres tan activas y que aporten tanta energía a un programa como ha demostrado», apuntan.

¿Por qué Juanma Castaño es el gran ganador?

Llega el momento de comprender por qué Juanma es el gran vencedor de MasterChef Celebrity 6. La consultoría explica su caso: «Su imagen, sus valores estaban mas ocultos detrás de la radio, en un nicho en deportes del que no todos participan. Por lo tanto tenemos el factor sorpresa, tan importante para este cambio. Ya era conocido por el 50% del total consumidores; mas lógicamente por el 61% de los hombres y algo más alto en adultos (70%), que ha sido su audiencia durante estos años. Tan sólo le conocía el 40% de las mujeres y esta es su gran oportunidad», empiezan diciendo.

Tres son las razones para explicar el fenómeno Juanma Castaño: «se muestra a un target de programa mucho mas familiar; niños y mujeres son el centro de la audiencia del programa que se les presenta como novedad; los hombres que ya le conocían se muestran mas sorprendido por el nuevo Juanma Castaño», indican.

En cuanto a lo que le deparará el futuro en cuestiones de popularidad, Personality Media se atreve con un pronóstico: «Esperamos confirmar un crecimiento en los datos que estamos actualizando del locutor, de al menos una subida del 50% en Conocimiento y debería estar por encima del 70% del total de la población».

Es normal que Castaño note un cambio sensible: «Toda su imagen se va a mover, si bien antes del programa era la variable profesional la que puntuaba con una media de 7, ahora vamos a ver cómo otras pueden ponerse a esa misma altura y convertirse en una oportunidad para el mercado televisivo. Las televisiones están deseando encontrar nuevas caras, ya con experiencia en los medios y aunque el paso de la radio a la TV no es sencillo, seguro que se puede encontrar un formato de éxito en la gran pantalla, bien en deportes o quizás mas centrado en entretenimiento», finalizan.