El mes de octubre comenzaba con la noticia de la futura boda entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y su novia, Teresa Urquijo. Ya lo había adelantado días antes el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, cuando le dijo a este que se le estaba poniendo «cara de novio próximo al altar». Lejos de dar una contestación, el alcalde de Madrid intentó salir al paso diciendo que se estaba poniendo «nervioso» para no tener que confirmar la mayor. Sin embargo, si todo va según lo previsto, la pareja se dará el ‘sí, quiero’ en 2024.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida / Gtres

Esto convertía rápidamente a José Luis Martínez-Almeida y a su novia en la pareja más buscada del momento. Sin embargo, la prometida del alcalde no ha vuelto a ser vista desde entonces en ningún acto público, lo que no quiere decir que no continúe haciendo planes con el político. Según ha podido saber Look en exclusiva, ambos acudieron juntos el pasado domingo 8 de octubre a la manifestación contra la amnistía que se celebró en el centro de Barcelona.

Aunque este viaje no ha trascendido a los medios de comunicación, ambos regresaron de la ciudad condal a Madrid en el AVE programado para salir a las 16.25 horas, poco después de que finalizase la mencionada concentración. Charlando animadamente y vestidos de manera informal, José Luis Martínez-Almeida no dudó en tomarse varios selfies con los ciudadanos que se lo solicitaron en la estación de tren. Vestido con una camisa de color celeste, pantalón oscuro y deportivas, el alcalde de la capital se mostró muy cariñoso con su novia. Aunque ella no participó en los selfies, sí se tomó aparte varias fotografías.

José Luis Martínez-Almeida junto a Teresa Urquijo / Gtres

Para la ocasión, Teresa Urquijo vestía un pantalón de color teja, mocasín bajo de ante, camisa y un bolso cruzado en bandolera. Muy sonriente junto a su prometido, incluso se apoyaba de vez en cuando en el hombro de este para charlar antes de que el tren, que finalmente se retrasó 20 minutos más de lo esperado, partiese hacia Madrid. Ambos hicieron el viaje juntos de lo más animados, y es que la pareja comparte todos los momentos del día que pueden si su trabajo se lo permite. En este caso, el plan fue acudir a la manifestación como pareja de manera no oficial, puesto que el alcalde no posó con las autoridades allí congregadas.

Tal y como confirmó Look hace solo unos días, gracias a una fuente muy cercana al alcalde y su pareja, los planes de boda siguen en pie, pero no se oficializará la fecha de tan significativo día hasta que la situación del país se estabilice. Y es que el alcalde considera prioritaria la cuestión política que está atravesando el país en estos momentos sin un presidente del Gobierno investido aún de manera oficial. Por esta razón, evita ser protagonista de una noticia de índole personal y se muestra esquivo con los medios cuando le preguntan por el asunto. Todo es una cuestión de tiempos y de prioridades, que ahora son las que marca su importante cargo como bastón de mando de la capital.