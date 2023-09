La divertida reacción de Martínez-Almeida al preguntarle por una posible boda

La relación entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo va viento en popa. Aunque la pareja es muy discreta en todos los aspectos, lo cierto es que han sido numerosas las apariciones públicas de ambos, que dejan claro que su romance avanza a buen ritmo. Tanto es así que no es extraño que los rumores de boda estén siendo una constante cuando se habla de ellos.

Teresa Urquijo con Martínez- Almeida en una salida privada. / Gtres

Sin embargo, por ahora, ni José Luis Martínez-Almeida ni su entorno, ni tampoco nadie del círculo de su novia se han pronunciado al respecto. No obstante, hay ocasiones en las que los gestos pueden llegar a decir, o al menos hacer intuir, mucho más que las palabras. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en una de las últimas intervenciones públicas del político, que siempre se ha caracterizado por su naturalidad, simpatía y espontaneidad.

Justo un día después de que el Partido Popular convocara un multitudinario acto en Madrid para protestar en contra de la amnistía a los implicados en el Procés, el alcalde de Madrid no ha dudado en atender en directo en el programa La mirada crítica, para comentar los detalles de la convocatoria y otros temas de actualidad. Lo que no esperaba quizás es que su vida personal iba a convertirse en una de las cuestiones a tratar.

José Luis Martinez Almeida y Teresa Urquijo en una corrida de toros en Madrid. / Gtres

Poco antes de terminar su intervención, Eduardo Inda le ha lanzado un peculiar mensaje a Martínez-Almeida, ante el cual, el alcalde no ha podido evitar empezar a sonrojarse. «Se le está poniendo cara de novio cercano al altar», ha dicho el director de OKDIARIO. Unas palabras que han provocado que José Luis Martínez-Almeida se empezara a poner rojo y hasta nervioso, tal como él ha mismo ha confirmado.

José Luis Martínez-Almeida en una intervención en televisión. / Mediaset

Aprovechando el comentario de Eduardo Inda, la periodista Ana Terradillos le ha preguntado directamente a Martínez-Almeida si tenía planes de boda inminentes, aunque el alcalde ha comentado que todavía no. «Me estoy poniendo nervioso, me estoy tomando el pulso en este momento», ha dicho tocándose el cuello y visiblemente nervioso. Con una gran sonrisa de felicidad, que deja claro el buen momento en el que se encuentra, Martínez-Almeida ha declarado que aún es un tanto prematuro, lo que hace pensar que pasar por el altar está entre sus planes, pero quizás no todavía.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo juntos en un photocall. / Gtres

Antes de cortar la conexión y en un ambiente distendido y muy agradable, la presentadora no ha dudado en mandarle un mensaje de cariño al alcalde, al que ha deseado todo lo mejor: «Se ha puesto nervioso. Nos alegramos de que esté feliz y de que le vaya bien en su vida personal», ha dicho Ana Terradillos. Por el momento solo queda esperar a ver cuándo llega la feliz noticia.