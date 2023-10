La razón de peso por la que Martínez-Almeida aún no quiere oficializar su boda

El 2024 traerá la gran boda entre José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Esta misma semana se producía la eclosión de una noticia de impacto que junta dos mundos a priori tan diferentes como son la política y la crónica social. Quizá esa sea la magia de la información. Pero ese es otro tema.

Ya lo adelantó el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, cuando aseguró que al alcalde de Madrid «se le estaba poniendo cara de novio próximo al altar». Una intuición que no falló ya que a las pocas horas se estaba hablando de un enlace del que todavía se escribirán muchos más capítulos. Por el momento, la preparación sigue su guion establecido, que en sus primeras hojas tiene marcado la negación de la noticia.

José Luis Martínez Almeida y su novia, Teresa Urquijo en una plaza de toros / Gtres

Ajeno al notición, el bastón de mando de la capital español continuó con su agenda de compromisos, y esta pasaba por acudir a la III edición de los Premios Madrileño del Año, la cual se llevó a cabo en el Teatro Real de Madrid. Allí no quiso responder públicamente las noticias sobre su boda con Teresa, pero entre chascarrillos negó la mayor. Lo mismo que hizo en la mencionada conexión con Eduardo Inda, cuando contestó que «me estoy poniendo nervioso, me estoy tomando el pulso en este momento», tocándose el cuello y visiblemente nervioso. ¿Por qué? Look tiene la respuesta en exclusiva.

Todo es una cuestión de tiempos y coherencia. Este medio ha podido saber por una fuente muy cercana al alcalde y su pareja que hay planes de boda pero no se oficializará la fecha hasta que la situación del país se estabilice. El alcalde cree prioritaria la cuestión política que atañe a España en estos momentos en los que se debate la investidura de un nuevo presidente del Gobierno tras las elecciones del pasado 23 de julio. Por ello, no quiere de ningún modo ser protagonista en estas fechas de una noticia de índole personal como es una boda con un panorama de incertidumbre e irregular como es el presente. Una muestra más de su enorme carácter discreto y que evita los focos.

Esta es la razón por la que se muestra tan esquivo y no quiere contestar a los medios (con risa nerviosa y escapando de la prensa al ser preguntado por el enlace) cuando su actitud habitual en la historia de su noviazgo con Teresa Urquijo ha sido mucho más cercana. No quieren estar en primera línea mediática, pero tampoco les desagrada. Pese a todo, Almeida tiene claras cuáles son sus prioridades, que no son otras que las que le marca su importante cargo como máxima autoridad capitalina.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en un photocall. / Gtres

En la misma línea que LOOK se situaban los compañeros de EsRadio, el programa en las ondas de Federico Jiménez Losantos, cuando informaban de que se casarían en primavera de 2024: «El alcalde ha dicho que lo desmentirá. No se ha hecho lo que es tradicional, la pedida de mano, las familias se reúnen en un domicilio. Son muy tradicionales. Cuando todavía mucha gente no estaba informada de los planes, que vengamos a contarlo… pues no les hace gracia».

Paso a paso o piano, piano, que dirían los italianos, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han ido consolidando un romance que acabará en el altar. Desde que se dejaron ver muy cariñosos en los toros han hecho de su romance una bonita historia. La diferencia de edad de 22 años no ha sido en ningún momento escollo para que triunfe el amor entre ellos. Aunque, por el momento, no se pueda gritar todavía aquello de ¡vivan los novios!.