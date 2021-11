Jorge Javier Vázquez vuelve a ser noticia después de que hace escasos días se conociera las suspensión de su función ‘Desmontando a Séneca’ prevista para el pasado domingo en el Teatro Guerra en Lorca (Murcia), por motivos de salud, como rezaba el comunicado del Ayuntamiento. Jorge Javier no solo se despedía temporalmente de los escenarios sino que también lo hacía de la televisión ya que no pudo conducir la esperada entrevista a Kiko Rivera en el programa Sábado Deluxe. La ausencia de Vázquez generaba un auténtico revuelo debido a la preocupación por su situación vital. De inmediato eran muchos los medios de comunicación los que ponían en foco en el periodista obligándole de algún modo a dar un diagnóstico que apoyara su ausencia: “Que no cunda el pánico. Laringitis aguda, diez días fuera de servicio”.

Sin embargo, lejos de calmar las aguas con su aclaración 2.0, un nuevo documento en las Redes Sociales en el que se muestra a Jorge Javier Vázquez disfrutando de una noche de fiesta en una conocida sala de Badalona (presumiblemente la noche previa a su parte de baja), sembraba la duda acerca de la enfermedad de Jorge, pero sobre todo, de su falta de cuidado a la hora de, presuntamente, preservar su trabajo en el teatro.

En las imágenes se puede ver claramente a Jorge gozando de un show junto a un grupo de amigos. Además de sonreír y mostrarse perfectamente salubre en su salida, en un momento determinado del vídeo Jorge se anima a cantar la canción que el artista está interpretando sobre el escenario.

🔴 Jorge Javier Vázquez ha suspendido por motivos de salud, su función de #DesmontandoASeneca esta tarde en Lorca. 📸 Hay imágenes que están por redes donde se le ve anoche en el Teatro Barceló dándolo todo con su amigo. Seguiré informando en cuanto sepa a que se debe… pic.twitter.com/5SlNvWSmCQ — Alex Fernández (@alexfdz24) November 14, 2021

Un documento audiovisual que, como no podía ser de otro modo, se ha convertido en tiempo récord en todo un fenómeno viral dando pie a un aluvión de críticas al presentador. En especial, las del público de Lorca que se quedó con las ganas de ver al presentador sobre las tablas. Todos estos comentarios provocaban que Jorge Javier Vázquez se haya visto obligado a dar explicaciones en la revista en la que colabora, asegurando que no se arrepiente de nada. «Era una cosa de tarde. Salí a comer, entré a las 18.00 y salí a las 21.00. Únicamente estuve tres horas y me fui a mi casa. A las 22.00 ya estaba en la cama. Los vídeos pueden ser muy llamativos, pero cuando los pones en contexto no tienen nada que ver con lo que se puede llegar a pensar. Vida normal me vais a ver hacer. Ahora lo que tengo que hacer es esperar, pero no me voy a quedar en casa», anuncia el catalán.

No es la primera vez que una salida de Jorge genera un sinfín de comentarios en la red, pero parece que el presentador no está dispuesto a mostrarse arrepentido por ninguna de sus acciones, sino más bien todo lo contrario a juzgar por la justificación que ha dado al respecto. No sucedió lo mismo con el públicode Logroño con quién sucedió algo parecido y tuvo que suspender su estreno hace dos meses. Aunque no trascendieron los motivos de salud de la caída de este cartel. Jorge Javier pedía disculpas a su público :“Ayer tenía que haber estado en Logroño actuando, pero por un contratiempo no pude estar. Pido disculpas a toda la gente que iba a ir al teatro”.