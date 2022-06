Joaquín Prat ha presenciado una jornada de lo más especial. El presentador se ha desplazado hasta Ávila para vivir un momento que, desde luego ha marcado su carrera profesional. El motivo no es otro que el de recoger un galardón gracias a su trabajo. El enclave escogido para acoger los Premios La Alcazaba-Kia ha sido el Palacio de los Congresos y Exposiciones Lienzo Norte. De esta manera, el comunicador ha subido al escenario con una gran sonrisa y muy orgulloso, ya que los citados premios han reconocido el espacio de Cuatro al día como Mejor Programa de Televisión en el formato diario.

De manos de Carmen Alcayde, Joaquín recibía el reconocimiento y segundos después procedía a decir un discurso que, desde luego no ha pasado desapercibido, ya que ha hablado sin tapujos sobre la conciliación familiar, motivo por el que no pudo estar en la pasada edición, ya que estuvo con su hijo. “Qué difícil eh, lo de conciliar…”, comenzaba diciendo de la manera más natural.

“Es un derecho de nuestros hijos estar con papá y mamá, con mamá y mamá, con papá y papá. Y no siempre lo conseguimos… espero que me perdonéis porque no pude venir el año pasado porque estaba intentando conciliar”, añadía.

Prat tiene un hijo de ocho años, fruto de su matrimonio con Yolanda Bravo, con quien hace algo más de un año tomaba la decisión de continuar por caminos separados después de doce años juntos. Etapa que Joaquín definió como “traumática”. Tras su historia de amor con la madre de su pequeño, el presentador ha recuperado la ilusión gracias a la empresaria catalana Natalia Barrilero.

Trayectoria profesional de Joaquín Prat

Joaquín Prat inició su andadura en el mundo de la comunicación cuando comenzó a cursar los estudios de periodismo alcanzando su Licenciatura en la Universidad Europea de Madrid, tras haber abandonado la carrera de ciencias económicas en la Universidad Complutense. Una vez terminada esta etapa, se abría camino a través de la radio, medio en el que ingresa en calidad de becario junto a Iñaki Gabilondo en Hoy por hoy, de la Cadena Ser.

Sin embargo, es gracias a la televisión cuando alcanzó su máxima popularidad. Apareció por primera vez en la red de cadenas de Localia del Grupo Prisa en 2008, en el programa El octavo mandamiento, junto a Javier Cárdenas. Después, dio el salto a Cuatro, donde trabajó codo con codo junto a Raquel Sánchez Silva en Visto y Oído. Desde 2009 y tras la marcha de Óscar Martínez, entró a formar parte del grupo de colaboradores de El programa de Ana Rosa, conducido por la conocida periodista que en estos momentos está librando su batalla contra el cáncer de mama que le diagnosticaron.

Además, Joaquín Prat se ha convertido en el hilo conductor de Cuatro al día, espacio en el que no duda en dar su opinión haciendo así gala de su habitual naturalidad ante los medios de comunicación.