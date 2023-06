La inesperada reacción de Joaquín Prat sobre aumentar la familia

Joaquín Prat, de 48 años, es muy celoso de su intimidad y, prueba de ello es que son pocos los detalles los que se conocen de su esfera más íntima. Actualmente, atraviesa un buen momento personal pese a que se separó de Yolanda Bravo tras 12 años juntos y un hijo en común. Ahora, el presentador ha recuperado la ilusión en el amor de la mano de su pareja actual, Alexia Pla, de 35 años.

Desde que se hizo público su romance, a finales del 2022, tanto Joaquín como Alexia han llevado con la mayor discreción posible su romance. Sin embargo, el comunicador tampoco tiene reparo a la hora de hacer algún tipo de declaración sobre su situación personal. De hecho, ha hablado sin tapujos en Ya es mediodía, espacio del que él es el hilo conductor. En un momento en el que estaban hablando de bebés y una pediatra hacía sus valoraciones cuando, el presentador no ha dudado en comentar que «tomo nota para el futuro, no lo sé. Nunca es tarde». Unas sorprendentes palabras que han dejado a sus compañeros boquiabiertos. Además, ha añadido que «fíjate Robert de Niro y Al Pacino», para dar ese toque de humor que tanto le caracteriza.

¿Boda a la vista?

También durante la emisión de este mismo espacio, Joaquín Prat ya dejó caer su deseo de pasar por el altar junto a su chica. En un contexto en el que las bodas eran el tema principal, el presentador hizo saltar las alarmas con un comentario: «Yo me desfamiliaricé de este asunto hace muchos años y quizás me vuelva a familiarizar con él». Aunque por ahora, no ha trascendido si, finalmente, se va a producir o no esta buena nueva.

Joaquín Prat habla de su traumática separación

Después de 12 años juntos y un hijo en común, Joaquín Prat y Yolanda Bravo pusieron punto final a su historia de amor. El presentador llevó la ruptura con la máxima discreción y fue durante su participación en Planeta Calleja donde se abrió en canal, capítulo que se emitió el pasado mes de agosto. «Las cosas a veces no funcionan. Ya me hubiera gustado a mí que funcionaran. Ha sido muy traumático. Pero si se toma esa decisión es porque piensas que es lo mejor para los dos ya para la gente que te rodea», dijo durante su viaje por las Azores con Jesús Calleja.

«Son cosas que pasan en la vida, yo no quería, pero te llevas un aprendizaje y lo enfocas al presente y al futuro, y empiezo a sentirme cómodo con esta situación», añadió. Joaquín y Yolanda no estaban casados, por lo que no fue necesario ningún proceso de divorcio, lo que sí queda es un gran cariño y respeto mutuo, sobre todo por el amor que profesan a su primogénito, nacido en abril de 2015. «Tengo al príncipe, que adora a mamá, adora a papá y afortunadamente tiene una mamá y un papá que le quieren muchísimo», aseguró.