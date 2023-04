Última hora: Joaquín Cortes recibe el alta hospitalaria

Desde hace una semana, reina la preocupación en torno al estado de salud de Joaquín Cortés. El bailaor ingresó en un hospital de Madrid después de haber perdido el conocimiento mientras jugaba con sus hijos. Estos últimos días han sido de pruebas a esperas de un diagnóstico, pero por fin ha recibido el alta hospitalaria y ya puede regresar a su hogar para continuar con su recuperación.

Ha sido él mismo quien ha ido relatando a sus seguidores su estancia en el centro hospitalario. Han sido semanas de mucho estrés y varias actuaciones, como la del Teatro Real de Madrid o la del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, un nivel de trabajo que podría haberle pasado factura. «Hace días, llevando a mi hijo Romeo al colegio, empecé a toser y me quedé aturdido mientras conducía, me asusté pero se me pasó», decía en un post en su Instagram en el que posaba en una cama de hospital levantando el pulgar en señal de buen estado. Después de ese pequeño susto, tuvo otro al volante y, aunque no le dio importancia, llegó el definitivo que hizo saltar todas las alarmas: «Hace unos días estaba jugando con mis hijos y ya directamente me desvanecí. Legué a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre».

Desde ese momento, Joaquín Cortés ha sido examinado por los diferentes especialistas que le han realizado varias pruebas de cardiología, neurología y neumología. Tras esto, se pronunciaba para pedir perdón a sus espectadores por no poder continuar con los espectáculos programados, pero siempre con positivismo: «Solo me da esperanza pensar que si he bailado así de salvaje sin apenas oxígeno en sangre y con alguna infección en los pulmones, cómo bailaré cuando me recupere!».

La última hora

Hace apenas unas horas, el bailaor volvía a hacer uso de sus redes sociales para dar las últimas noticias de su estado de salud. «Seguimos ingresados pero cada día más animado, aunque con algún sustillo en el camino», escribía, añadiendo que ya le habían realizado un electrocardiograma y un electroencefalograma. En estos días de preocupación máxima, Cortés ha recibido numerosos mensajes de cariño y admiración, no solo por sus seguidores, sino también por los rostros conocidos de nuestro país. Ha sido una avalancha de amor que le ha llegado hasta el hospital.

«Yo recuperándome cada día. Aún con oxígeno. Y sin síncopes salvo un amago hace una noche. Aún sin diagnóstico claro a parte de una grave neumonía», explicaba, dejando claro que no se trataba de un virus, sino de una bacteria que le había afectado mucho, pero que no le había quitado las ganas de luchar. «Aún no sabemos nada de los síncopes. Lo importante es que de aquí voy a salir como nuevo. Gracias a Dios nada que me impida seguir con mi profesión cómo llegué a pensar en algún momento. Más bien al revés. La danza es la que me ha salvado».

A pesar de comunicar que no tenía un diagnóstico todavía claro, quiso hacer alusión a la importancia de la salud mental: «¿El origen de todo al final? Según creen, el de casi todas las enfermedades de este siglo, el estrés, el cortisol…». Joaquín Cortés se despedía con mucho amor y confesando que le costaba escribir, pero que volvería «muy muy muy fuerte». Ahora, el bailaor puede recuperarse en casa con el calor de su familia y, por supuesto, de todo aquel que le sigue.