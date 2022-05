Nuevo revés para Joaquín Cortés: desahuciado multado y condenado

Joaquín Cortés ha recibido un nuevo mazazo económico. Fue nada más comenzar el año cuando salió a la luz que tenía una deuda con su casero de Portugal. Es necesario recordar que, el bailaor se mudó junto a su pareja, Mónica Moreno, a Lisboa para así comenzar una nueva vida en septiembre de 2019 en la capital lusa. Fue el periódico Correiro da Manhã quien avanzó la noticia de que había dejado de pagar el alquiler de 1.200 euros. De hecho, llegó a acumular la cantidad de 20 mil euros porque dejó de pagar dichas mensualidades del lujoso piso en el que vivió durante 18 meses junto a su familia.

El casero demandó al artista con el fin de recuperar las pérdidas y su vivienda. Aunque intentó ponerse en contacto con él para evitar que se formara este escándalo, Joaquín Cortés dejó de responder a los mensajes. Ha sido el juez del caso quien ha determinado que Cortés deberá abonar 55.000 euros al propietario y, además ha recibido una orden de desahucio.

Ha sido el citado tabloide portugués quien ha asegurado que Cortés no se presentó al juicio. Por otro lado, el propietario ha revelado que se encuentra satisfecho con la resolución, pero que no tiene mucha esperanza en que el artista le devuelve la cantidad que tiene que pagar, ya que desconoce su paradero y domicilio actúa. Espero pronto poder entrar a la casa para ver cómo está. El señor Joaquín dijo que me iba a devolver las llaves pero de momento no lo ha hecho», ha dicho el casero en el medio Dioguinho.

El pasado 29 de abril fue cuando se extinguió el contrato de arrendamiento que tenían en vigor el artista y este propietario. Tan solo unas semanas después, el bailarín y sus abogados han conocido la condena que deberá de hacer frente en los próximos meses. A esta deuda se le suma la situación en la que estuvo viviendo, ya que se le llegó a quitar el gas al no haber abierto la puerta a la inspección de la empresa, tal y como informó un diario luso.

Esta no es la primera vez que Joaquín Cortés tiene un problema económico. Echando la vista atrás, Cortés tenía una casa situada en el barrio de Lavapiés en Madrid y fue denunciado por no pagar los gastos que correspondían a los pagos de la comunidad de vecinos. La cifra que llegó a deber alcanzó los 30.000 euros, ya que no había abonado ni las cantidades del agua, así como de la calefacción. Tampoco se hizo cargo de las derramas que se aprobaron en la junta vecinal.