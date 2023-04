Joaquín Cortés, ingresado de urgencia: «Todo va a salir bien»

Hace apenas unas horas, Joaquín Cortés, de 54 años, sorprendía en su perfil de Instagram con una publicación en la que anunciaba su delicado estado de salud. El conocido bailaor se encuentra en estos momentos ingresado en un hospital de Madrid a la espera de saber los resultados de la dolencia que le ha llevado hasta el centro sanitario tras varios días indispuesto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JOAQUÍN CORTÉS (@joaquincortesworld)

«Lo que la gente no sabe… ni siquiera mi propia compañía…

Es que hace semanas que empecé a estar bastante malo, tenía tos de pecho, cansancio, dolor de cabeza… Aún así estuve ensayando sin descanso semanas… y pude bailar en Madrid en el @teatro_real y en Barcelona en el @liceu_opera_barcelona…», ha comenzado diciendo en el post. Publicación que ha ido acompañada de una fotografía en la que aparece junto a una bomba de oxígeno y postrado en la cama del hospital alzando el pulgar en señal de que todo está bien.

El coreógrafo ha narrado los días previos al ingreso en primera persona. «Hace días llevando a mi hijo Romeo al colegio empecé a toser, y me quedé aturdido mientras conducía, me asusté pero se me pasó… El otro día llegué a Madrid de la rueda de prensa de San Sebastián y al volver del aeropuerto a casa de nuevo empecé a toser pero esta vez le tuve que pedir a @monicamorenooficial que me cogiera el volante porque de pronto no veía nada… Moni cogió el volante en mitad de una curva..menos mal… fueron momentos de angustia, pero sólo duraron segundos, minutos», ha contado con todo lujo de detalles.

«Hace unos días… estaba jugando con mis hijos y ya directamente me desvanecí… llegué a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre. Desde entonces me están haciendo pruebas de cardiología, neurología y neumología. Estoy con antibiótico y oxigeno. Mañana me van a hacer una broncoscopia, y después me van a poner un holder durante horas o días… aún no lo sé. Así hasta que sepan que me está pasando…

Agradezco a cada profesional de cada especialidad que esté indagando para saber el origen de los síncopes… Ahora tendría que estar bailando en el @kursaaldonostia pero por desgracia no ha sido posible», ha continuado contando.

«Siento a todas esas pero personas que como yo tenían tanta ilusión de estar [email protected] esta noche… Sólo me da esperanza pensar que si he bailado así de salvaje sin apenas oxígeno en sangre y con alguna infección en los pulmones… como bailaré cuando me recupere! Gracias a [email protected] por vuestro cariño. Y confío que con el apoyo de Dios al final, todo esté bien…

Sólo me duele llevar días sin ver a mis niños. Un abrazo. Todo va a salir bien», ha finalizado en un escrito que, como era de esperar, ha logrado un gran número de interacciones. Tamara Gorro, Rossy de Palma, Estrella Morente, no han dudado en mandarle todo su cariño.