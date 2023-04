Ha pasado una semana desde que Joaquín Cortés, de 54 años, sorprendió en su perfil de Instagram con una publicación con la que anunció que su estado de salud de había deteriorado hasta tal punto de tener que ser ingresado en un hospital de Madrid, donde continúa a la esperar de saber qué dolencia es la que padece.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JOAQUÍN CORTÉS (@joaquincortesworld)

«ECG (electrocardiograma) ¡hecho! EEG (electroencefalograma) hecho, capacidad pulmonar medida! y así, sin parar. Seguimos ingresados, pero cada día más animado, aunque con algún sustillo en el camino.

Gracias a todos por vuestros mensajes cargados de amor y cariño. Creo que he leído la mayoría. Sois increíbles, gracias», ha comenzado diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JOAQUÍN CORTÉS (@joaquincortesworld)

«Yo recuperándome cada día. Aún con oxígeno. Y sin síncopes salvo un amago hace una noche. Aún sin diagnóstico claro a parte de una grave neumonía. Pero no provocada por ningún virus de nada como comentáis por aquí, sino por una bacteria», ha continuado explicando. «Aún sigo con un sin fin de pruebas y las que me quedan… A parte de sinusitis y alguna que otra cosa relacionada con los pulmones… pero gracias a Dios todo bien. Y no, no fumo. Aún no sabemos nada de los síncopes. Lo importante es que de aquí voy a salir como nuevo. Gracias a Dios nada que me impida seguir con mi profesión cómo llegué a pensar en algún momento. Más bien al revés. La danza es la que me ha salvado. Y todo lo que ella ha hecho con mi cuerpo.

Por cierto, hay que cuidarse pero no solo el físico, sobretodo la mente. El origen de todo al final. Según creen… el de casi todos las enfermedades de este siglo, el estrés, el cortisol, y el daño que este mantenido en el organismo hace a nuestras defensas. No lo olvidéis», ha comentado en el post.

Antes de finalizar su testimonio, Joaquín Cortés ha asegurado que sigue «bastante cansado». «¡Pero volveré muy muy fuerte que lo sepáis!

Gracias de nuevo por esa energía y esa fuerza que me habéis enviado desde cada rincón del mundo. Os debo una buena gira en cuanto me recupere. En serio… muchas gracias. JC», ha finalizado.

Tras este último parte de salud son numerosas las muestras de cariño las que ha recibido el bailaor. «Joaquín, cariño cuídate mucho 😘😘😘te pondrás bueno pronto», ha escrito por su parte Rossy de Palma. «Mucho ánimo y mucha fuerza», ha dicho por su parte Daniel Grao. Sea como fuere, Joaquín se encuentra más fuerte que nunca y con ánimo de seguir luchando para poder recuperarse el cien por cien y volver cuanto antes a los escenarios, la que es, sin duda, su gran pasión.