Dani Alves ha cumplido 40 años en una situación que nunca se habría llegado a imaginar: entre rejas. Fue el pasado 30 de diciembre cuando su vida dio un giro de 180 grados tras, presuntamente, agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton. Mientras la investigación sigue su curso, el futbolista se encuentra en Brians 2 a esperas de una sentencia judicial firme que declare su inocencia o, por el contrario, su culpabilidad. Una nueva vuelta al sol en la que ha contado, una vez más, con el apoyo de Joana Sanz.

Pese a que la modelo ya dejó claro que su historia de amor había llegado a su fin, parece que no tiene intención de dejar solo a su ex marido en uno de los peores momentos de su vida. Y así lo ha dejado claro en la red a través de una inesperada felicitación que no ha estado exenta de polémica. «Hoy cumple años una de las personas más importantes de mi vida. He pensado mucho hacer esta publicación, porque la humanidad no entiende de empatía y de amor más allá de una relación, pero aquí voy», comenzaba escribiendo contra todo pronóstico. Un día marcado en rojo en su calendario que han protagonizado la melancolía y los recuerdos: «Me encantaría estar celebrando el 40 cumpleaños con alguna de mis locas ocurrencias… Algún disfraz absurdo o un juego de bubble football por poner ejemplos de los últimos años. No se ha podido por un error que salió pagando muy caro, pero confío en que va a dar todo cierto pronto. Aquí sigo y seguiré siempre, de otra forma pero presente», ha sentenciado añadiendo el hashtag ‘Amor incondicional’.

Pero este no ha sido el único regalo de Joana Sanz al que un día fue el hombre de su vida. Casi cinco meses después de que su vida cambiase por completo, la modelo ha tomado la decisión de pasar página y cambiarse de casa. De esta forma, ha abandonado el domicilio que compartía con Dani Alves y ha comenzado su mudanza para empezar una nueva etapa en Madrid. Un paso decisivo con el que pone punto final a su anterior vida y, por ende, a su matrimonio aunque, como ella misma ha confesado, se está complicando debido a la negativa del futbolista de hacerlo oficial bajo firma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joana Sanz (@joanasanz)

Un movimiento que coincide con los rumores sobre una presunta (y desmentida) nueva ilusión. Al parecer, la calma habría llegado a la vida de la modelo después de tanta tormenta, y así lo confirmaba Amor Romeira en Fiesta: «Ella está ilusionada con un nuevo chico y se le ha visto por Madrid con este chico». Aunque, hasta el momento, no han trascendido más detalles de quién podría ser el motivo de la sonrisa de Sanz, lo cierto es que ella lo tiene muy claro y así lo ha querido dejar claro a los medios de comunicación: «El amor de mi vida soy yo. El mejor amor es uno mismo, la única persona con la que me voy a pasar el resto de mi vida. Parad de buscar amoríos, que las mujeres no se mueven simplemente por un hombre».