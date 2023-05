Un año se ha cumplido desde el fallecimiento de Jesús Mariñas. El veterano periodista fallecía a los 79 años de edad a causa de un cáncer de vejiga que reveló que sufría en octubre de 2021. Días antes su ingreso hospitalario hizo saltar todas las alarmas y, aunque en un principio se apuntó a que podría ser por los efectos secundarios de la medicación, finalmente se confirmó su muerte. Un día marcado en rojo en el calendario de la comunicación, que siempre recordarán al periodista como uno de los mayores referentes de la crónica rosa en nuestro país.

Sus míticos enfrentamientos

Jesús Mariñas ha dejado infinidad de buenos momentos en la pequeña pantalla y, aunque saltó a la fama al ser fichado por Maria Teresa Campos, lo cierto es que España entera siempre le recordara por su mítica frase «¡Que te calles, Karmele!», pronunciada en Tómbola. Desde ese momento, fueron muchos los enfrentamientos públicos que tuvo con Marchante, pero también fueron muchos los momentos divertidos que dejó en la televisión.

Todo el mundo recordará la entrevista de Chabeli Iglesias en 1997 en Tómbola. La hija de Julio Iglesias e Isabel Preysler, antes de alejarse de los focos, se sentó en el plató de Mariñas dejando para el recuerdo uno de los momentos más incómodos de la historia de la televisión. La hermana mayor de Enrique Iglesias pidió que todos los periodistas abandonasen el plató con un: «¡Esta gente son gentuza!»

Las exclusivas

Pero Jesús Mariñas siempre tuvo dardos para todos, excepto para María Teresa Campos, con quien tuvo una estrecha relación de amistad. Tras una larga trayectoria frente a las cámaras, en 2013 fichó por Sálvame, dando la que probablemente fue la entrevista más polémica de su vida. No solo desveló aspectos desconocidos de su pasado, sino que además tuvo palabras -y no buenas- para todos los colaboradores de Telecinco. «Chelo y Parada hicieron un trío con el mismo tío con el que me acosté yo», «Rocío Jurado maltrataba a Rosa Benito de palabra» o «Creo que Chelo está contratada para recibir y ella lo tiene asumido», fueron algunos de sus titulares más demoledores.

La sexualidad de Rocío Jurado

Y es que, la figura de Mariñas siempre ha sido una de las más controvertidas de la televisión. Además de sus titulares demoledores, el periodista también se ha destacado por poner en duda la sexualidad de Rocío Jurado en su libro Memorias desde el corazón. «Rocío era un personaje aparentemente encantador, perdida en sus contradicciones no asumidas, quizá por su propia sexualidad», sentenció, alegando que siempre guardó ciertos aspectos de su intimidad por el miedo al qué dirán. Pero no todo quedó ahí, pues además, Jesús también hizo hincapié en la que él consideró la realidad de su matrimonio con Ortega Cano: «A Ortega le impuso la boda porque sabía que al torero le apetecía casarse con ella para presumir y alardear de estar unido a ‘la más grande’. También se les acabó el amor de poco usarlo. Iban a separarse poco antes de que supiera que estaba malita».