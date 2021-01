Jessica Goicoechea ha querido hablar de un tema que es doloroso para ella: el supuesto episodio de maltrato que recibió por parte de su expareja, el modelo River Viiperi. El juez todavía no ha fallado, pero la maniquí ha querido dejar una pincelada sobre sus sensaciones en este momento. Goicoechea ha colgado una storie en Instagram -que ya no está disponible- en la que enumeraba tres aspectos relativos a la presunta agresión: «1. Miente más que habla. 2. No fue solo una vez. 3. Yo no me manifiesto porque todo esto está pendiente de juicio».

No es la primera vez que la influencer aprovecha su popularidad en Instagram para protagonizar una ronda de “preguntas y respuestas” con su millón de seguidores. Es una oportunidad para sincerarse con todos sus fans y mostrar sin filtros cómo se siente al haber puesto punto y final a su noviazgo con River Viiperi tras haber sufrido malos tratos.

La modelo suele mostrarse más contundente que en otras ocasiones con respecto al tema y ha hecho alusión a su vida en pareja sin tapujos e intentando ayudar a todas las personas que están pasando por una situación similar. Dentro de todas las cuestiones que inquietan a sus seguidores, las que más llaman la atención son las referidas a su estado de ánimo tras haber sido víctima de ataques físicos y psicológicos por parte de su exnovio. Pese a la gravedad del asunto, Jessica es muy positiva “Estoy feliz y liberada. Vuelvo a ser yo misma”, afirma la catalana, derrochando felicidad al haber dado un paso decisivo en su vida: “Vuelvo a ser dueña de mi vida y a quererme y valorarme como me merezco. Yo también me echaba de menos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Goicoechea. (@goicoechea)

Hace algunos meses que un seguidor le hizo una de las preguntas más esperadas: qué le diría a su ex. Lejos de ignorar la cuestión, Goicoechea decidió mandar un mensaje muy tajante al ex de Paris Hilton con peineta incluida: “Solo los cobardes necesitan de la mentira para eludir la realidad #víctima”, escribió la modelo. Una clara indirecta para River, que desmintió los hechos de los que se le acusaba y pidió respeto tras hacerse públicas varias imágenes que manchaban su imagen por motivos evidentes.

La influencer contesta sin problemas a sus fans sobre este asunto y en varias respuestas hace referencia a lo difíciles que han sido los últimos años para ella. De hecho, Jessica contó que había perdido peso a consecuencia de haber “pasado los dos años más duros de su vida”, un periodo de tiempo que coincide con la duración de su romance con Viiperi.

Para concluir este momento de cercanía con sus seguidores, la diseñadora también quiso mandar un mensaje a las personas que puedan estar pasando por una relación tóxica de la que no se atreven a alejarse: “Es normal que al principio asuste pero cuanto antes lo haga mejor. Hay que ser valiente y luchar por nuestra felicidad”, sentenciaba Goicoechea. Esto fue precisamente lo que hizo ella hace un mes y medio, cuando decidió emprender definitivamente acciones legales contra el que fuera su novio tras haberla propinado una supuesta paliza en su domicilio en Barcelona.