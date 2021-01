El 2021 no ha podido empezar mejor para Jessica Bueno y Jota Peleteiro. La modelo sevillana daba la campanada minutos después del comienzo del año nuevo con la mejor de las noticias: está embarazada de su tercer hijo. Ha sido ella misma la encargada de anunciarlo a través de sus redes sociales. Y lo ha hecho con una tierna imagen en la que aparece rodeada de sus tres chicos, su marido, el futbolista Jota Peleteiro, su hijo mayor -nacido durante su relación con Kiko Rivera-, y el pequeño Jota. Este será el segundo hijo en común del matrimonio, que hace solo unos meses hacía las maletas para instalarse de nuevo en España tras su fichaje por el Alavés, después de más de un lustro en la Premiere League.

«Feliz año nuevo a todos!! Queríamos compartir con todos vosotros que entramos en el 2021 esperando a nuestro tercer pequeño o pequeña que nacerá el próximo verano. Estamos muy felices e ilusionados y los hermanitos mayores ansiosos por su llegada», decía Jessica al comienzo de su mensaje.

Y aprovechaba para enviar sus mejores deseos para el año que acababa de comenzar: «Os deseamos una feliz entrada de año llenos de ilusiones, amor, felicidad, salud y más fuertes que nunca!!!». Entre los hastag utilizados, Bueno ha revelado que se encuentra embarazada de 12 semanas, por lo que han esperado a superar el temido primer trimestre para compartir la noticia con sus seguidores.

Eso y que, como también ha revelado la andaluza: «Ya me estaba resultando un poco complicado que no se notase en las fotos. Es verdad eso que dicen que en el tercer embarazo la tripa sale muy rápido». Así explicaba las razones por las que no han querido esperar más a desvelar este nuevo embarazo que les ha llenado de alegría.

Una alegría compartida a juzgar por el nuevo post que publicaba esta mañana, en el que ha querido agradecer a sus 160.000 followers «todos los mensajes preciosos que he recibido desde anoche y que me hacen muy feliz».

Entre estos mensajes de felicitación se desconoce si hay alguno de Kiko Rivera o los Pantoja. Por el momento, y al menos públicamente, el hijo de Isabel Pantoja aún no se ha pronunciado. El DJ ha disfrutado de la presencia de su hijo mayor durante los primeros días de las Navidades. Fue durante una comida en familia con Isa cuando se pudo ver que el niño estaba con su padre. Kiko y Jessica llevan con suma discreción todo lo relativo a su hijo, empezando por preservar su identidad en sus respectivas redes sociales.

Atrás han quedado los enfrentamientos entre ellos por el niño que incluso les llevó a verse las caras en los tribunales. Rivera Pantoja no dudó en manifestar su malestar por la decisión de la madre de su hijo de mudarse a Éibar junto al niño siguiendo los pasos de su marido, que entonces fichaba por el equipo de la ciudad. De ahí se mudaron a Inglaterra, con un convenio por el que Jessica Bueno tenía la custodia del niño y su ex pareja le vería un fin de semana cada quince días. Y así continúan, aunque ahora que han regresado a España todo será mucho más fácil.

Pero además todo podría mejorar. Según informan distintos medios deportivos, Peleteiro podría cerrar su fichaje a finales de enero con el Betis. Equipo al que se incorporaría a final de esta temporada, por lo que la llegada del nuevo bebé de la familia vendría con un pan de bajo del brazo y un nuevo cambio de residencia a la ciudad natal de su mamá.