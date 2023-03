Jessica Bueno y Lorena Bermúdez: del silencio del teléfono a las claves de un renacer de récord

Hay ocasiones en las que cuando se habla de Jessica Bueno se hace por motivos pertenecientes a su vida privada. Es recurrente e incluso comprensible ya que ella asume con naturalidad su condición de personaje público. Pero Jessica es mucho más que eso y tiene una gran historia que contar. La última (y quizá una de las más importantes de su vida) la narra junto a su gran amiga Lorena Bermúdez y mediante dos palabras que han cambiado sus vidas para siempre: Birya Studio. Ese es el nombre que han elegido para poner en marcha su propia empresa encargada de la organización de eventos privados con el lujo y la exclusividad por bandera.

Fue el pasado 23 de enero cuando presentaron al mundo la idea en la que llevaban trabajando años sin descanso. Eran varias las premisas a respetar, pero tenían claro que querían «llevar la experiencia de usuario a otro nivel más emocional y diferencial». Ahora, ha pasado un mes y los primeros 30 días de cualquier proyecto siempre son clave para comprender cuál puede el crecimiento de un proyecto, así como para sacar las primeras conclusiones.

Look ha hablado en exclusiva con Lorena Gómez y Jessica Bueno sobre sueños, expectativas, lujo, el metaverso, los Goya o todo lo que está por venir, que en su caso da la sensación de ser mucho y muy ilusionante. Ilusión les sobra, pero también formación. Gracias a aunar sus fuerzas han conseguido una mezcolanza muy prometedora: estudios en protocolo y organización de eventos, comunicación y marketing digital de moda, gestión de eventos de moda y musicales y en dirección del mencionado metaverso. He aquí el sorprendente renacer de un dúo que ya era una realidad en lo personal, pero que ha superado todo tipo de expectativas en su despegue profesional.

Las fundadoras de Birya nos atienden con una amabilidad y cercanía de las que cualquier redactor que se precie agradece con sinceridad. Sin más dilación, esta es su (hasta ahora breve) historia contada por ellas mismas.

Birya ha tenido máxima difusión, quizá porque Jessica es o ha sido personaje público, pero no todo el mundo sabe lo que hay detrás. En vuestra web habláis de que nace de «dos mentes muy inquietas, emocionales y perfeccionistas que trabajaron de manera conjunta durante cuatro años de carrera universitaria», pero ¿en qué momento nace esta idea y cuál es la esencia?

R: Es cierto que hemos tenido la suerte de poder llegar a mucha más gente que si ambas fuésemos anónimas. Ya que al ser Jessica una de las socias, la prensa se ha interesado mucho por este nuevo proyecto. Y esto es algo de lo que nos sentimos muy agradecidas, puesto que al final es un gran empujón para el inicio.

Su unión vino de manera natural y con las aulas de por medio: «Nosotras desde el tercer año de carrera ya soñábamos con trabajar juntas, ya que siempre hacíamos todos los proyectos de la universidad formando un gran equipo. A pesar de que los trabajos eran ficticios, nosotras nos lo tomábamos como si fuese un proyecto real y siempre nos compaginábamos a la perfección. Llegábamos al punto en el que ni teníamos que establecernos los roles ni las pautas a seguir, cada una sabía las funciones que tenía que desempeñar y qué línea debía perseguir para cada diseño de cada evento. Así que ahí nos dimos cuenta de que seríamos las socias perfectas, puesto que nos complementábamos a la perfección, pero sin duda dar el paso a montar un negocio propio ya eran palabras mayores».

De las ilusiones y expectativas de dos estudiantes se empezó a dar forma a lo que hoy en día es Birya. «El año pasado, ambas queríamos entrar en el mercado laboral y fue cuando tuvimos que decidir si lo hacíamos juntas o por separado. Y por una propuesta que nos hicieron en mayo para un evento, creímos que era el momento indicado para lanzarnos juntas a esta aventura. Lo percibimos como una señal y a la vez, una oportunidad», cuenta.

Así son Jessica Bueno y Lorena Bermúdez

Poco a poco, Jessica Bueno y Lorena Bermúdez comenzaron a moldear el tesoro que tenían entre las manos: «Lo cierto es que nuestra personalidad es demasiado cautelosa y teníamos claro desde el minuto uno, que, si lo hacíamos, lo hacíamos bien, paso a paso…y no lanzarla hasta que tuviésemos todas las bases de la empresa cubiertas. Por lo que estuvimos muchos meses trabajando con una empresa externa el branding, con nuestro asesor todo el papeleo necesario y con nuestro informático y entre nosotras preparamos la web y todo el contenido de Instagram. Ya que creíamos que toda nuestra identidad, y sobre todo en redes, hoy en día es clave para un buen posicionamiento y debe ser una prioridad», argumentan.

Lo que vino después fue «buscar una forma un poco diferente a las empresas del sector para darnos a conocer, así que pensamos que sería buena idea crear unos vídeos donde explicásemos todo lo que era Birya. En un principio habíamos pensado en crear un gran evento de inauguración con prensa, proveedores y posibles clientes, pero por circunstancias personales de una de nosotras no fue posible. Así que trabajamos mucho la idea de los vídeos para que fuesen claros, concisos y además cercanos, ya que hoy en día es fundamental crear una comunidad fiel», destacan.

Y ahora, sabemos que la mejor forma de demostrar de lo que somos capaces es mostrando los eventos que creamos. Por eso ahora estamos con muchísimas ganas de que llegue el momento de empezar con nuestro primer cliente ya que es a partir de ahí donde realmente van a conocernos.

Arrancasteis el día 23 de enero. ¿Qué balance hacéis de este primer mes?

R: Ha sido un mes muy emocionante, lleno de muchos nervios en el que nos imaginábamos muchas cosas; entre ellas, que en cuanto lanzásemos la web con el número de teléfono no pararía de sonar, pero imaginando que serían personas solo para bromear teniendo en cuenta que el teléfono estaba al alcance de todo el mundo. Pero lo cierto es que no fue así, no empezó a sonar (jajajaja) ni bromistas ni clientes.

En cambio, al día siguiente nos llegaron varios emails, y así hasta hoy, que nos han ido llamando y hemos podido estar trabajando en cinco propuestas para distintos eventos este verano. Y sabemos que en cuanto podamos mostrar al mundo alguno de nuestros eventos y nuestro trabajo, arrancaremos todavía mejor y de verdad.

Las dudas, eternas compañeras de viaje

Como en todo proyecto que se arranque, ya sea vital o profesional, siempre aparecen una serie de interrogantes que pueden llegar a paralizar. Así lo recuerdan Jessica Bueno y Lorena Bermúdez: «Es cierto que con las primeras llamadas nos sentíamos un poco con miedo, incluso nos planteábamos ¿somos capaces de hacerlo? Pero no porque pensásemos que no estamos lo suficientemente preparadas. Sino porque nuestra mente siempre piensa a lo grande, busca la perfección constantemente y el cuidado del más mínimo detalle en todo. Nunca nos conformamos con cualquier cosa, así que cada proyecto es un auténtico reto de búsqueda de la perfección».

Incluso cuando cerramos varias propuestas seguidas hubo un pequeño momento de presión por si no íbamos a poder con todo, pero hemos sabido organizarnos bien y estamos preparadas para todo lo que venga.

¿Habéis cumplido ya algún objetivo planteado previamente al lanzamiento?

R: Sí, diríamos que el diseñar un evento real con un presupuesto real desde cero las dos juntas y el poder presentarle la propuesta al cliente y ver su cara de emoción y saber que le ha gustado. Eso ha sido una gran satisfacción para las dos, ya que es lo que buscamos con cada diseño constantemente. Aunque aún nos queda lo más importante por cumplir; ver ese diseño hecho realidad y que el evento sea un éxito para el cliente. Sin duda, ese momento será increíble.

La organización de eventos es un campo amplio y con infinitas posibilidades. ¿Os dirigís a un perfil concreto?

R: Es un poco difícil definir el perfil concreto al que nos dirigimos, pero básicamente huimos de todo aquel que no tenga la misma visión que nosotras. Como comentábamos somos muy meticulosas con absolutamente todo, así que esto conlleva contar con proveedores que cumplan con su trabajo a la perfección, es decir, que sean verdaderos profesionales del sector, y esto conlleva un coste.

Por lo que podríamos decir que nos dirigimos a todo aquel cliente (marca, empresa o persona) que busque crear eventos que persigan la perfección junto con la diferenciación y exclusividad. Lo que va ligado a un sello de calidad, que garantizamos desde Birya Studio.

Lujo, exclusividad y metaverso

Una de las definiciones de metaverso es la de «un universo post-realidad, un entorno multiusuario perpetuo y persistente que fusiona la realidad física con la virtualidad digital». Muchos dicen que se trata de un futuro traído ya al presente. En este sentido, Jessica y Lorena apuestan por él.

Cuando habláis de “lujo y exclusividad”, ¿qué idea plasmáis en vuestra mente? Indudablemente un evento basado en la perfección y que recoja siempre una experiencia global con una estética que no deje indiferente a nadie, siempre con elegancia y buen gusto.

R: Somos productoras de eventos, y, por lo tanto, nos encargamos de que cada detalle esté pensado y cubierto. Ya sea desde la escenificación, hasta el catering, pasando por la experiencia de los invitados e incluso la intimidad que requiera el cliente que nos contrate, o en caso contrario, la máxima difusión que busque un evento dirigido a un público, entre otros.

Sorprende mucho el concepto de organizar eventos en el metaverso. ¿Cómo podría Birya hacerlo posible?

R: El metaverso ya es parte del presente, aunque muchos lo consideren como algo que forma parte del futuro. La demanda de los eventos en el metaverso cada vez es mayor, y pocas empresas están preparadas para llevarlos a cabo.

En nuestro caso, Lorena, está cualificada para hacerlo posible ya que es una crack en todo lo que conlleva tecnologías. Después de graduarnos de la carrera, realizó un máster en comunicación y marketing digital de moda, y además se especializó como Chief Metaverse Officer para ofrecer esta novedad desde Birya Studio. Y también tenemos la suerte de contar con programadores especializados que pueden hacer realidad nuestros diseños en esta nueva realidad virtual que cada vez es más real.

¿Hay algún compromiso cerrado que podáis adelantar?

Lamentablemente por el momento no podemos adelantar nada, ya que como comentábamos anteriormente cuidamos mucho la privacidad de nuestros clientes y la confidencialidad de los proyectos. Pero seguro que muy pronto podremos desvelar alguno de ellos.

Más allá de la filosofía tan útil del día a día, ¿Qué previsión de futuro hacéis?

Nosotras vemos Birya no solo como una productora de eventos, sino como una marca del sector. En un futuro planeamos crear nuestros propios eventos y ofrecer una experiencia al público que vaya totalmente alineada a nuestra filosofía de empresa.

¿Soñáis con cubrir algún evento concreto?

R: Como dos apasionadas de la moda, sería gratificante cubrir eventos dentro de este campo. Sabemos que es un camino difícil, ya que en España ya contamos con grandes referentes en el sector a los que admiramos, y que se encargan de realizar la mayoría de los eventos de moda del país. Pero sin duda nos encantaría seguir sus pasos de forma paralela y en algún momento de nuestra vida tener la suerte de que en Galicia, País Vasco o Andalucía exista una pasarela como la Mercedes Benz Fashion Week y que nosotras hayamos sido participes de eso.

Y a menor escala, soñamos con trabajar con marcas de moda o belleza que deseen crear experiencias únicas diseñadas exclusivamente para su audiencia en base a su filosofía de marca.

Al hilo de lo anterior, vimos a Jessica en los pasados Premios Goya. ¿Es la gran fiesta del cine español un evento que podríais abarcar el día de mañana?

R: Jessica estaba muy emocionada, no solo por tener el privilegio de asistir a un evento de ese calibre sino también por poder ver de primera mano cómo estaba todo organizado. Aunque solo pudo disfrutar del evento cuando ya se estaba ejecutando, y la verdad, le habría encantado poder conocer y descubrir cómo se lleva a cabo el pre-evento y el post-evento de los Goya.

Para que un evento tan grande sea posible hace falta trabajar y cubrir muchos detalles que ni siquiera los invitados llegan a percibir. Y nosotras somos conscientes de que no es un evento que se produce de la noche a la mañana, pero confiamos en que nuestra capacidad y la formación que hemos recibido durante todos estos años ayuden a que en un futuro podamos crear algo así. No nos asusta, sabemos que somos capaces y podemos hacerlo.

Palabra de Jessica, palabra de Lorena, palabra de Birya.