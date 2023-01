Jessica Bueno vuelve a sonreír: conocemos el motivo de su nueva ilusión

La vida vuelve a sonreír a Jessica Bueno. Después del revés de su ruptura con Jota Peleteiro que no terminó como esperaba, la modelo no solo está a punto de retomar su andadura en las pasarelas, sino que además ha recuperado la ilusión con un proyecto profesional que acaba de ver la luz. Ha sido ella misma quien ha dado la noticia a través de sus redes sociales, justo cuando la nueva novia de su ex pareja, Miriam Ruiz, ha estallado en la red.

«Bīrya Studio ya es una realidad. Tanto Lorena como yo estamos muy ilusionadas por este nuevo camino que emprendemos juntas. Tenemos muchas ganas de celebrar con vosotros los momentos más memorables de vuestra vida y que sean increíbles!!», ha compartido la modelo en Instagram. Asimismo, la cuenta oficial de Bīrya Studio ha hecho lo propio: «Por fin llegó el día en el que sale a la luz este proyecto para el que hemos estado trabajando con tanta ilusión y cariño durante los últimos meses. Hoy comenzamos esta nueva etapa con nuestra propia empresa de organización de eventos con la que siempre hemos soñado».

Esta nueva ilusión de Jessica Bueno llega en el plano profesional, con una empresa de organización de eventos «basados en el concepto del lujo y la exclusividad», como se puede leer en su página web. Y es que, la modelo y Lorena se conocieron en la universidad, donde estuvieron durante cuatro años juntas para terminar creando este proyecto creativo que «nace de la unión de dos mentes muy inquietas, emocionales y perfeccionistas».

En la página web de Bīrya Studio se puede ver que la empresa se ha especializado en varios eventos: moda, privados, musicales, corporativos y deportivos. Pero no todo queda ahí pues, además, se puede elegir la experiencia para organizar un evento presencial, online o en el metaverso. Este último permite a los usuarios «asistir a eventos desde la comodidad de sus hogares, mientras interactúan con otros usuarios con los mismos intereses en tiempo real». Pero, aunque Jessica está pasando por una de las etapas más complicadas de su vida, se ha convertido en el claro ejemplo de que después de la tormenta siempre llega la calma.

Mientras Jessica ha vuelto a encontrar la felicidad en su trabajo, el nuevo amor de Jota Peleteiro ya ha confirmado su relación. Aunque en un principio Miriam borró todo rastro de su nombre en las redes sociales, ya no se quiere esconder más y, para ello, ha compartido un stories con el perro del ex futbolista y un corazón. Pero, si había alguna duda de que fuese el mismo perro del que farda Jota en sus redes sociales, la modelo ha escrito el nombre de ‘Chase’ para dar portazo a los rumores; una curiosa forma de confirmar que su relación es ya una realidad. Y es que, el centrocampista se encargó de desmentir las habladurías, pero parece que ahora tiene que dar un paso atrás, porque cuando el río suena…