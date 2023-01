El motivo por el que Jessica Bueno ha pasado de nuevo por quirófano

El 2023 no podría haber arrancado mejor para Jessica Bueno (32). Después de su ruptura con el ex futbolista español, Jota Peleteiro (31) el pasado mes de noviembre, tras una década juntos, la modelo ha retomado todo aquello para lo que ha soñado durante muchos años. La ex pareja de Kiko Rivera (38) ha anunciado su retorno a las pasarelas de moda y la apertura de un nuevo proyecto profesional relacionado con sus estudios de grado en Protocolo y Organización de Eventos. Concretamente se trata del lanzamiento de su propia agencia de organización de eventos privados y exclusivos, con un «nuevo concepto», junto a su inseparable amiga y socia Lorena Bermúdez: Birya Studio, que ya cuenta con perfil propio de Instagram.

Y eso no es todo. Hace unas horas Jessica pasaba por quirófano para mejorar de nuevo su aspecto físico. Ha sido ella misma la encargada de compartir con sus 200 mil seguidores en redes sociales, que se ha sometido a una operación de pecho. «Todo bien por aquí. Hoy me he sometido a una operación con la doctora Pilar de Frutos para un cambio de prótesis. Hace 13 años que estaba operada y después de los tres embarazos estaban regulín. Todo ha ido genial y gracias a ella he vuelto a tener los pechos que tenía con 18 años», ha señalado, dando pie a que los usuarios pudieran preguntarle por la intervención.

Sin duda tres buenas noticias para la ex superviviente tras unos meses desolada por su ruptura por una supuesta infidelidad del deportista a la modelo con una joven hostelera ibicenca llamada Miriam Cruz, madre de una niña de cinco años, a la que el futbolista conoció este verano en la isla, según reveló el programa Fiesta. «Tras un periodo de reflexión y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa. Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Solicitamos que nuestra intimidad sea respetada en este momento tan sensible», escribió el futbolista.

Unas palabras que no sentaron demasiado bien a la ex nuera de Isabel Pantoja (66). Tras el comunicado, Jessica Bueno se pronunció en sus redes sociales con la frase «la verdad solo tiene un camino. Todos merecemos amor del bueno, del sano, del recíproco, del estable».

La noticia de su separación saltó apenas unos meses después de que Jessica diera a luz a su tercer hijo, el segundo en común con el gallego, Alejandro. La sevillana declaró entonces que se había sentido «triste, desolada, con sensación de abandono, pero gracias a mi psicóloga, a mi familia y a todos los miles de mensajes que he recibido desde que se hizo público, empecé a encontrar sentido y la fuerza para ver todo de un modo positivo». Un hecho que recientemente ha confirmado también su entorno más cercano a la revista Semana: «Se le está haciendo muy muy duro. Aunque está en terapia y le está viniendo genial, el bajón anímico es evidente. Además, ha perdido mucho peso desde que rompió con Jota. Le pilló por sorpresa y estamos preocupados».