Fin de semana de celebración en casa de Jessica Bueno. El todavía pequeño de la casa, Jota Jr, ha cumplido cinco añitos de edad y su madre ha querido organizarle una fiesta inolvidable de cumpleaños. El niño empieza a ser consciente ya de muchas cosas, como que por culpa de la pandemia no ha podido disfrutar de su día rodeado de sus amigos ni compañeros de colegio.

La temática de la fiesta estaba centrada en el popular videojuego ‘Among Us’, que desde el 2018 ha reclutado a muchísimos usuarios dada su fácil jugabilidad y su acción. Globos, tartas de cumpleaños, gominolas y toda clase de detalles han marcado el festejo del quinto aniversario del primer hijo que Jessica Bueno tuvo con Jota Peleteiro. Uno de los regalos que más ilusión le han hecho ha sido un espectacular coche teledirigido que hará las delicias del niño y que podrá compartir con su otro hermano, Francisquito. La modelo no ha perdido la ocasión de felicitar a su hijo en redes sociales con esta tierna imagen y un sentido texto: «Mi niño precioso, feliz quinto cumpleaños. Al fin ha llegado tu ansiado cumpleaños 🥳😘 Hace muy poquito eras un bebe del que no podía despegarme y te has convertido en un niñito mayor amoroso, dulce, gamberrete, listo y maduro en un suspiro de tiempo. Como te quiero mi amor , mi felicidad es verte feliz 💓 28-02-16 💓».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Bueno (@jessica_bueno)

La sevillana está atravesando un momento personal de dulce. Al margen de la felicidad que le generan sus dos hijos, está embarazada del que será tercero para ella y segundo de su matrimonio con el futbolista. Se llamará Alejandro y nacerá a comienzos del verano.

La ex de Kiko Rivera ha logrado formar una familia idílica junto al centrocampista gallego. No ha sido fácil ya que desde que iniciaron su relación sentimental han tenido que hacer un viaje de ida y vuelta desde España. Especialmente bonita fue su etapa en Inglaterra, coincidiendo con los periplos del jugador en Brentford FC y Aston Villa después. Desde este pasado verano han iniciado una nueva etapa juntos en nuestro país, estableciendo su residencia en Vitoria tras cristalizar el fichaje de Jota por el Alavés. En la capital vasca están tremendamente felices, si bien es verdad que en lo profesional él está algo descontento después de perder la confianza de su entrenador y no gozar de todos los minutos que le gustaría.

Jessica Bueno no puede esconder el amor que siente por su marido. Le ha hecho realidad el sueño de formar una familia y es habitual verles posar así de enamorados en redes sociales. Para dar a conocer el sexo de su bebé utilizaron esta romántica publicación: «Aquí con uno de mis chicos, uno de los hombres de mi vida y dueño de mi corazón pero en esta foto también estoy con otro de los chicos de mi vida, nuestro pequeño bebé que viene en camino, nuestro Alejandro (…) aunque sé que muchos esperabais la niña, mi destino es ser mamá de tres preciosos niños a los que mimar y adorar». «Aunque quien dice tres pueden ser cuatro, nunca se sabe 😂 Estaré muy bien rodeada y cuidada por mis niños: Fran, Jota y Alejandro, y mi maravilloso marido», escribía la andaluza.