Javier Cansado se retira por un tumor: "Me he puesto enfermo"

El humorista Javier Cansado ha anunciado a sus 69 años que padece un cáncer. El cómico ha reaparecido en redes sociales para comunicar que atraviesa un delicado estado de salud. Fiel a su discreción, se ha limitado a escribir un escueto mensaje para contar, de esta manera, que estará alejado de sus proyectos profesionales durante un tiempo -al igual que le ha ocurrido a Antonia San Juan, que recientemente desveló que también le habían diagnosticado un tumor-.

El cómico, que es uno de los más queridos en el país, ha recibido una oleada de mensajes desde que anunciara esta noticia, tanto de personas anónimas como por rostros conocidos.

El comunicado de Javier Cansado

Si por algo se caracteriza Javier Cansado -y así lo ha mantenido durante toda su trayectoria-, es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida personal. Desde que se diera a conocer, en muy pocas ocasiones se ha pronunciado sobre su vida más personal. Por ello, en las últimas horas ha sorprendido en X, llamado anteriormente Twitter, con un comunicado sobre su enfermedad y futuro. «Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable», ha comenzado diciendo.

Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo — javier cansado (@cansado) September 15, 2025

El humorista, además, ha explicado que estará ausente por esta razón: «Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar meses sin participar en mis movidas. Un abrazo». Sin, embargo no ha querido ahondar en más detalles ni ha dicho qué tipo de cáncer es.

Los mensajes de apoyo

Tras su comunicado, han sido numerosos los rostros conocidos los que no han dudado en lanzarle mensajes de apoyo, como Javier Corbacho: «Tres o cuatro batallas con tus tropas de plomo y en nada estás de vuelta, maestro. Fuerza y humor». «Te mando un abrazo conquense y balompédico lleno de cariño y fuerza, Javier. Es solo un mínimo del gigantesco cariño que generan tus múltiples facetas. Que tu querida tierra de adopción, que sé que disfrutas y valoras, sea testigo de tu recuperación», ha comentado Fernando Evangelio, locutor de COPE.

Quien también se ha pronunciado ha sido Dani Rovira, que pasó por una situación similar. «Te esperamos a la vuelta», ha dicho el protagonista de Ocho Apellidos Vascos. Precisamente, el actor tuvo que lidiar en 2020 -el año en el que estalló la pandemia- contra un linfoma de Hodgkin que superó meses después y que no dudó en comunicar en sus redes sociales: «Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡Estoy curado! Todo acaba y todo empieza hoy. Seis meses de subida a una de las montañas más duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegué a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras».