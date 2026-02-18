Jaime Ostos Jr. y Jacobo Ostos se ven las caras en los juzgados tras su altercado en un hotel en Madrid

Se cumple un año desde que Jaime Ostos Jr. y Jacobo Ostos protagonizaron un fuerte altercado en el hotel Wellington de Madrid. Todo ocurrió en el marco de la entrega de los premios de la Peña Taurina Las Meninas de España, presidida por María Ángeles Grajal. Al evento acudió una larga lista de invitados, pero lo que nadie se esperaba era la llegada de Jaime Ostos Jr., el cual se presentó por sorpresa causando una sonada reacción en su hermano Jacobo. Ambos intercambiaron varios insultos y reproches, hasta el punto de que, en medio de la discusión, también se produjo un forcejeo que terminó con la intervención de la policía.

Desde entonces, Jaime y Jacobo han sostenido dos versiones contradictorias de lo ocurrido. Mientras que el primero asegura que fue agredido y que tuvo que ir a urgencias por un hematoma en el ojo, el segundo asegura que no le puso un dedo encima. En ese momento, Jaime denunció a Jacobo por agresión, mientras este anunció a su vez que iba a demandar a su hermano por amenazar de muerte a su madre (hecho por el que supuestamente comenzó el altercado). Han pasado 365 días desde entonces y ha sido este miércoles, 18 de febrero, cuando se han visto las caras de nuevo en el juzgado número 23 de Madrid.

Vídeo exclusivo| Jacobo Ostos pierde los nervios al encontrarse con su hermano Jaime en un evento en Madrid 📹 @pbarrientos11 pic.twitter.com/EihO0atIN7 — Vanitatis (@vanitatis) February 17, 2025

Jacobo ha sido el primero en llegar al enclave citado, y lo ha hecho visiblemente tranquilo y relajado pese a la expectación mediática que hay generada. Más tarde lo ha hecho Jaime, quien no ha ofrecido declaraciones hasta que ha terminado el juicio, el cual ha quedado aplazado por falta de pruebas, tal y como él mismo ha explicado. «Piden más pruebas médicas, ya que he tenido problemas con mi salud […] Aportaremos lo que pide el forense. Yo creo en la justicia y ya la justicia dirá», señalaba. Añadía que el encuentro con su hermano había sido inexistente, ya que tan solo se habían visto en la sala, por lo que no habían intercambiado ningún tipo de palabras. «No puedo decir nada más. La próxima fecha de juicio creo que es el 31 de marzo», concluía.

Jaime Ostos en Madrid. (Foto: Gtres)

Por su parte, Jacobo salía más tarde junto a su abogado y volvía a destacar que estaba muy tranquilo, pero que «tenía ganas de que esto se acabase cuanto antes». «Yo quería que se hubiese terminado hoy y que la jueza hubiese visionado los vídeos», comentaba.

Jacabo Ostos en Madrid. (Foto: Gtres)

Seguidamente, su abogado ha sido preguntado por la prensa sobre si este aplazamiento podría tratarse de una estrategia por parte de Jaime, algo que no ha tenido reparo en responder. «No lo sé, eso se lo tendréis que preguntar a él porque nosotros no juzgamos intenciones. Yo, como comprenderéis, juzgo solo lo que hay en papeles y lo que hay en el procedimiento. Las intenciones de cada uno, pues se lo tendréis que preguntar a ellos», apuntaba.