Esta cuarta edición de La isla de las tentaciones está a punto de terminar. Queda la gala final que tendrá lugar el próximo miércoles y luego el tradicional reencuentro de los participantes seis meses después. De esta manera, este lunes se ha emitido el último Debate de una edición que ha sido todo un éxito de audiencia y no solo eso porque ha hecho historia. A lo largo de esta emisión el espacio presentado por Sandra Barneda ha emitido contenido inédito que, desde luego, no ha dejado indiferente a nadie, ya que las redes sociales no han dejado de comentar lo sucedido en este episodio.

Una de las escenas que en esta entrega no ha pasado desapercibidas ha sido la del trío que hicieron Álvaro, Sabela y Rosana. Nada hacía presagiar lo que ocurriría entre las cuatro paredes de Villa playa, pero, sin embargo, un giro inesperado de los acontecimientos culminó con una relación a tres en uno de los dormitorios. Estos días de atrás salieron a la luz las primeras imágenes, pero no has ido hasta este 10 de enero cuando el programa ha revelado la secuencia completa en exclusiva.

En un primer momento los tres protagonistas se encontraban en la piscina y comenzaron a bromear sobre tener una noche de pasión los tres, pero Rosana decide irse con Nico, concursante con el que ya había tenido algo. Después de hablar un rato con él, se marchó a la habitación donde estaban Álvaro y Sabela y fue ahí cuando decidieron dejarse llevar. Nico que tomó la decisión de no unirse al trío entró a la habitación para saber qué había ocurrido y fue cuando Álvaro se sincero. “Duda resuelta”, dije la pareja de Ga·la.

Primeras palabras de Sandra tras salir de la isla

Sandra y Darío llegaron a La isla de las tentaciones con un secreto. Ella le había sido infiel con su expareja antes de cruzar el charco. Fue uno de los tentadores quien sacó a relucir esta información que ambos concursantes confirmaron. Después hubo una hoguera de confrontación en la que tanto Darío como Sandra decidieron abandonar solos esta experiencia.

Nada más entrar al plató Sandra ha reconocido que se ha equivocado durante su paso por la isla y ha reconocido in situ la infidelidad hacia su novio. También, ha dejado claro que su actitud en el concurso ha sido por ponerse una «coraza» y que realmente no se sintió cómoda por cómo actuó. Sin embargo, todavía no se puede saber si se ha dado una segunda oportunidad con Darío -que en esta emisión no ha estado presente-, ya que para eso habrá que esperar para el Reencuentro.

La gala final

Esta semana hay dos episodios más de La isla de las tentaciones. Este martes tendrá lugar la elección de las citas finales y el miércoles la hoguera en la que las parejas tomarán la decisión más importante, se irán ¿solas, como empezaron la aventura o, con un nuevo amor?.