La cuarta edición de La isla de las tentaciones ha hecho historia. Además de nuevos participantes y de que algunas de las reglas del ‘juego’ han cambiado, Álvaro, pareja de Rosario, además de serle infiel -ella lo fue primero con Suso y después con Simone-, ha ido un paso más allá y, ha tenido relaciones íntimas con dos de las tentadoras de la villa, Sabela y Rosana. Acontecimiento que no había ocurrido hasta ahora desde que se emitiera la primera temporada.

En el Debate, emitido el pasado lunes ya adelantaba en exclusiva que se iban a proporcionar unas imágenes en las que se veían a varios concursantes en actitud cariñosa. En la escena que pudieron ver los telespectadores aprecían en una misma cama Álvaro, Sabela y Rosana. Sabela le preguntó a Rosana, “¿Y Nico?” a lo que Rosana respondió: “En su cama”. Por su parte, Álvaro comentó: ¿Tú a qué has venido, a jugar? Yo me apunto a todo”. Es necesario recordar que Nico, pareja de Ga·la había tenido algo con Rosana. Después, en los totales, la pareja d Rosario muestra su sorpresa por lo sucedido. “No me he visto en una de estas en la vida”, expresó mirando a cámara.

Este martes ha tenido una nueva gala, la última antes de la hoguera final donde los concursantes tendrán que decidir si abandonan la isla solos, con su pareja o con una nueva ilusión. Ha sido en este episodio en el que se han podido ver nuevas imágenes de este trío que ha causado un gran revuelo en las redes sociales. De hecho, se puede observar como Sabela y Rosana se besan en la piscina.

No será hasta la próxima emisión cuando se pueda visionar en su totalidad la escena y la reacción de los protagonistas de esta historia que tanto ha dado que hablar.

Las últimas hogueras

Por otro lado, han tenido lugar las últimas hogueras, las próximas serán cuando se enfrenten los concursantes a sus parejas. Sin duda, uno de los momentos más esperados de la edición. En este programa tanto las chicas como los chicos han tenido la oportunidad de conocer en persona a los tentadores de sus parejas.

En menos de una semana Tania y Alejandro, Zoe y Josué, Rosario y Álvaro, Ga·la y Nico, deberán tomar la decisión sobre qué es lo que quieren hacer, al igual que hicieron en la hoguera de confrontación otra de las parejas protagonistas, la formada por Darío y Sandra. Debido a dos infidelidades por parte de ella -una fuera del reality y una dentro-, Darío expresó que quería regresar a España «solo».