Isabelle Junot se despide de su padre con una emotiva carta acompañada de imágenes inéditas

Isabelle Junot está atravesando un momento delicado porque hace tan solo unos días, concretamente el pasado 8 de enero de este mismo año, tuvo que despedirse de su padre, el famoso Philippe Junot. Este último estuvo casado con Carolina de Mónaco y era una leyenda para la crónica social, así que su pérdida ha dejado un vacío imposible de llenar. Como era de esperar, la que más está notando su ausencia es Isabelle, quien acaba de publicar una bonita carta que deja al descubierto la bonita relación que mantenían. También ha compartido una serie de imágenes inéditas que confirman lo unidos que estaban.

«Saludos al mejor padre, amigo, abuelo, hermano y ex marido. Por los incontables ataques de risa y abrazos. Él fue realmente el mejor. Era el hombre más divertido. Siempre daba los mejores consejos», ha comenzado diciendo. En este punto hay que recordar que Isabelle Junot es bastante reservada con su parcela personal, por eso sus seguidores han valorado tanto este paso al frente. «¡Qué bonito!», le dice una de sus admiradoras. «Mucho ánimo», añade otra.

La empresaria ha cogido fuerza y ha desvelado cómo era su padre en las distancias cortas, lejos de los focos que le convirtieron en una estrella del mundo del corazón. «Él apreciaba a su familia y amigos tan cariñosamente. Nunca (nunca) se quejó. Recuerdo cómo nos llamaba cada día mientras crecíamos si él no estaba físicamente con nosotros (y su madre también, en realidad!), y cómo no dudaría ni un segundo en darme su plato si prefería lo que pidió. Fueron las cosas pequeñas. Qué positivo siempre fue, cómo nunca se tomó demasiado en serio. (¡Y qué gran bailarín era también! )».

El homenaje de Isabelle Junot

Isabelle Junot con su padre. (Foto: Instagram)

Isabelle Junot tiene 34 años y está casada con Álvaro Falcó, el marqués de Cubas. Tiene una vida estable y tranquila, aunque ahora debe enfrentarse a un bache complicado. Por suerte, cuenta con el apoyo de su marido y también hay que valorar las muestras de apoyo que ha recibido a través de su cuenta de Instagram, donde acumula 162.000 seguidores. Gracias a esta plataforma podemos analizar el homenaje que la aristócrata le ha hecho a su padre.

«Aquí os comparto un par de vídeos y fotos que he ido encontrando estos días, que me hacen sonreír y me llenan de alegría!! Aprovecho para daros las gracias de todo corazón una vez más, a todos por vuestros mensajes, llamadas y palabras tan, tan bonitas. Y por tanto cariño, no tengo palabras. Qué ilusión saber lo querido que era», ha escrito. Junto a esta publicación, había unas imágenes personales de Philippe Junot que confirman lo natural que era cuando se apagaban los focos.

Isabelle Junot con su padre. (Foto: Instagram)

El ex marido de Carolina de Mónaco pasaba mucho tiempo con sus hijos y con los pequeños de la familia. De esta forma, organizaban comidas y reuniones donde todos podían disfrutar de charlas y momentos que nunca olvidarán.

Una relación perfecta

Isabelle Junot con su padre. (Foto: Instagram)

En la crónica social estamos acostumbrados a hablar enfrentamientos entre padres e hijos, pero no es el caso de Isabelle Junot y su progenitor, al contrario. Philippe dio una entrevista en ¡Hola! Y se deshizo en halagos hacia su hija.

«Esa espontaneidad. Esa joie de vivre. Ha sido alguien muy fácil», comentó sobre Isabelle. «Hay personas complicadas, pero ella no lo es. Cuando tienes a alguien que no tiene problemas complicados, que reacciona de manera sencilla, que no cambia su manera de reaccionar, pues estás tranquilo. Yo como padre nunca he tenido un problema». Estas palabras son perfectas para cerrar esta noticia porque confirman que no sólo eran familia, también eran grandes amigos.