El 2025 arrancó con la inesperada salida de Isabel Rábago de Mediaset. Durante todo este tiempo, la periodista ha estado alejada del foco mediático, sin embargo utiliza su perfil de Instagram como plataforma donde además de compartir cómo es su día a día, revela detalles sobre este movimiento por parte del holding italiano.

El comunicado de Isabel Rábago

«A ver, me sigue haciendo muchísima gracia cuando leo titulares como: Isabel tras su despido arremete duramente contra Mediaset’. Yo es que me quedo fascinada…», ha comenzado diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Isabel Rábago (@rabagoisabel)

«Cualquier tipo de comentario que yo hago se extrapola a mi situación actual con Mediaset y Unicorn y yo quiero dejar claras varias cosas», ha añadido. «Mediaset ha sido mi casa desde hace 20 años. No tengo nada en contra de mis directores, ni de mis compañeros, ni de mi todavía productora de la que sigo cobrando», ha proseguido Rábago.

Isabel Rábago en ‘El programa de Ana Rosa’. (Foto: Telecinco)

«No tengo en contra absolutamente nada. Hay muchos comentarios que se hacen sin saber realmente la historia… Eso que se ha dicho de que Unicorn no me renovó el contrato, pues sí, claro que me renovó porque mi contrato estaba renovado automáticamente. Estoy intentando por todos los medios desvincularme en las mejores condiciones y que alguien asuma la responsabilidad de algo que se ha hecho desde mi punto de vista muy mal», ha señalado.

Isabel Rábago ha hecho hincapié en que «no es nada personal». «Simplemente es una situación por la que yo personalmente voy a luchar por lo que creo que me corresponde, nada más. Son negocios», ha insistido.

Isabel Rábago en un evento. (Foto: Gtres)

La vuelta a la televisión de Isabel Rábago

La comunicadora ha aprovechado esta intervención en el universo 2.0 para hablar también de su regreso a la televisión. Ha asegurado que hasta que no cierre este capítulo de su vida no podrá volver a la también conocida como caja mágica. «Por eso quiero finiquitar y quiero resolver de la manera más lógica esta situación, pero finiquitar lo que me está pasando no es renunciar a lo que yo creo que tengo derecho», ha finalizado.

Además, en la descripción del post ha añadido unas palabras. «Sobre lo que muchos reinterpretan, inventan y por lo que todos me preguntáis. Mi situación en Mediaset y Unicortv (productora a la que sigo vinculada, con la que tengo contrato vigente). Y si voy a volver a la tele y cuándo. Os adelanto una pincelada de brocha gorda. La intrahistoria será contada en su momento», ha explicado.