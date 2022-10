Mario Vargas Llosa se ha convertido en el perfecto anfitrión de una fiesta organizada en la finca El Jaral de la Mira, en San Lorenzo de El Escorial. Allí ha reunido a cerca de 400 personas para hacer un homenaje por la cátedra que lleva su nombre y con motivo de la segunda edición de Un encuentro por la cultura en libertad. La temática era una celebración campera en compañía de amigos pertenecientes a la esfera VIP, así como de su familia. Por ello, no ha faltado Isabel Preysler, quien se ha convertido en la gran atracción de un evento que ha quedado bastante deslucido por la lluvia.

El desapacible clima que registra Madrid estos días ha chafado parte de la fiesta. Valga como ejemplo que Cayetano Rivera no ha podido llevar a cabo el tentadero de un toro que estaba planeado. Ha sido una mañana complicada para él ya que previamente había sido informado del ictus que había sufrido su hermano Kiko, a quien es muy posible que vaya a ver en las próximas horas.

La reina de corazones ha sido la mujer más buscada de la mañana. Ha posado junto a su hija Ana Boyer, de quien no se ha soltado de la mano en todo momento. Las dos iban impecablemente vestidas. Isabel Preysler lució una falda con volantes y estampado de cuadros en tono rojo y negro, combinada con una blusa de manga larga negra y unas botas del mismo color. Llamaba especialmente la atención el maxi colgante que lució. Por su parte, la mujer de Fernando Verdasco se decantó por un traje chaqueta azul marino con cinturón, con camiseta blanca de escote vertical debajo. Ambas rezumaban elegancia por los cuatro costados.

La filipina ha reconocido que «hemos venido a apoyar a Mario (Vargas Llosa)». El tema encima de la mesa no podía ser otro que Tamara Falcó. La marquesa ha regresado de su voluntariado en Lourdes y por algunos corrillos sigue pululando la posibilidad de retomar su relación con Íñigo Onieva, pese a que ya se ha despojado del anillo de compromiso. Isabel Preysler no se quiere meter: «Yo ya he desconectado de eso. Lo único que quiero es que esté tranquila y esté bien». Prefiere no meterse sobre si su hija debe volver con el empresario o no. Sea como fuere, Tamara no ha formado parte del evento.

No ha faltado la buena comida para agradar a los allí presentes, con Mario Sandoval a la cabeza. Isabel Preysler y compañía han degustado un exquisito jamón, además de berberecho gallego al albariño, taco de miso, pastel de cabracho y kikos, zamburiñas con marinada de cítricos, sorbete nitro de bloody mary, pastel de patata con rabo de toro estofado y huevo, según recoge Vanitatis. La pena ha sido que las condiciones climatológicas no han acompañado pues la fiesta organizada había sido a lo grande.