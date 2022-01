La vida sonríe a Isabel Pantoja en su peor momento: vende el ático de Fuengirola

Isabel Pantoja ha visto la luz. La tonadillera lleva algo más de un año sin levantar cabeza. El enfrentamiento con su hijo, Kiko Rivera y las duras declaraciones del DJ han hecho mella en su relación. Pese al acercamiento que tuvieron cuando falleció la madre de la artista, parece ser que por el momento, madre e hijo no han firmado la paz. Dentro de poco se estrenará el documental de Julián Muñoz, que colocará de nuevo a la cantante en el ojo del huracán. Todo son malas noticias para Isabel. Sin embargo, un golpe de suerte ha hecho que sonría de nuevo. Este martes en Ya son las 8, espacio presentado por Sonsoles Ónega han revelado que ha logrado vender el ático que tenía a la venta en Fuengirola, situado en plena Costa del Sol.

La presentadora ha anunciado que han hecho un fichaje estrella para esta temporada. Se trata de Isa Pantoja y, además ha entrado en directo para expresar lo emocionada que se siente al poder ser partícipe de este programa. “La verdad es que estaba súper nerviosa porque, aunque ya os conozco es nuevo para mí”, ha dicho en un primer momento. “Tengo muchas ganas y espero estar pronto por allí para poder comentar y debatir que últimamente le estoy cogiendo el gusto a esto”, ha comentado la nueva colaboradora. “Pronto en 24 horas te vemos aquí”, ha respondido Ónega.

Para más inri cuando ha revelado la exclusiva sobre la venta de la casa de Isabel Pantoja, su hija ha puesto cara de asombro porque no conocía dicha información. “Me estoy enterando ahora. Toda la información que tenéis sobre el piso es verdad, o sea, que supongo que la venta también”, ha indicado con sorpresa. “Si es para algo bueno, que creo que sí, pues la verdad que me alegro. Mi madre ya tenía pensado en vender alguna de las propiedades, así que bien. Enhorabuena”, ha añadido Isa.

Isa Pantoja, también se ha pronunciado sobre cómo le podría sentar este noticia a su hermano, con quien lleva sin hablarse algunos meses. «A él le viene bien igualmente», ha expresado. «No sé hasta qué punto le puede afectar a mi hermano, aunque te aseguro que él no va a llamar a mi madre para saber si se ha vendido», ha continuado explicando Isa. «A mi madre le viene bien poner en venta alguna propiedad, además ella no hace uso de ellas. Así puede hacer frente a los pagos que tiene pendientes. Es lo que creo, pero si lo hace por gusto ojalá vendiese todo y lo disfrutase porque yo es lo que haría», ha reflexionado la televisiva.

Por otro lado, Isa ha contado cómo se encuentra en medio de la polémica familiar. «La postura de mi hermano se ve por sí sola de que no quiere hacer las paces. No es que solo no tenga intención, sino que además, lanza mensajes… -hace referencia al último post del DJ-«, ha relatado la hija de la artista.