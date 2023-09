Isabel Pantoja ha dejado atrás el hermetismo para con su vida privada y el entramado familiar en el que se ve envuelta desde hace varios años, este lunes. La tonadillera se ha convertido, tal y como avanzó este medio hace escasas semanas, en la primera invitada de la nueva temporada de El Hormiguero, el espacio conducido por Pablo Motos, en Antena 3, al que ya acudió en 2017, tras su estancia en prisión; cosechando un récord histórico de audiencia que aún se mantiene, con casi 4,8 millones de espectadores y el 23,8% de cuota de pantalla.

«Estoy muy feliz de de estar contigo. Te agradezco tanto que seas nuestra madrina. En tu anterior visita hicimos la mejor audiencia de las 18 temporadas. Conseguimos de media casi cinco millones de espectadores, con momentos de más de siete millones, que eso es un Madrid-Barça», ha reconocido Pablo Motos antes de empezar la entrevista a Isabel Pantoja. «Para mí es un orgullo estar aquí porque tú te lo mereces. Te vemos todos los días. Agustín, también; vamos, toda mi familia», ha respondido Pantoja.

Isabel Pantoja en ‘El Hormiguero’ / Gtres

Ataviada con un total look negro, Isabel Pantoja se ha mostrado muy entregada y ha contestado sin tapujos a todas las preguntas del veterano presentador de El Hormiguero, haciendo especial hincapié, eso sí, en aquellas de índole profesional relacionadas con la nueva gira de la cantante, con la que homenajeará sus cincuenta años sobre los escenarios tras arrasar y colgar el cartel de sold out en su tour por Latinoamérica. «No paro. Han sido años duros personales, pero al mismo tiempo he tenido a Dios a mi lado, que soy muy creyente, y a mi público, que es todo. Es el que te da vida», ha comenzado diciendo Isabel para dirigirse después, y específicamente, al presente en las gradas del programa. «Creyeron en mí desde el primer minuto. Estar aquí sentada es una tranquilidad tan grande, es un honor tan grande. Me siento como en casa», ha añadido.

En este sentido y preguntada expresamente por ello, Isabel se ha confesado al respecto de cómo ha tratado la muerte de su madre, Doña Ana, en el devenir de su profesión. Un tema que ha llevado a la tonadillera al borde de las lágrimas, y a aclarar, además, su tan sonado encierro en Cantora. «Estoy en mi casa, pero no porque nadie me prohíba salir. Tenemos la suerte de tener una profesión a veces muy buena, pero a veces muy mala. Subirte a un escenario, a pesar de que se haya muerto mi madre el día anterior es muy duro. Te tienes que subir a un escenario y decir: aquí estoy yo, y voy a cantar aunque mi madre haya muerto. Mis hermanos y yo hemos estado con ella hasta el final. Tengo la conciencia tranquila porque hemos estado con mi madre hasta el último minuto de su vida. Es nuestra reina y lo sigue siendo. No era la madre de La Pantoja, era una madre normal que quería a sus hijos, uno por uno», ha asegurado.

Tras esto, Pablo Motos ha hecho referencia a unas antiguas palabras de Isabel Pantoja dándose un consejo a su yo de 25 años en las que decía, que no hay que arrepentirse de nada. «Yo no me arrepiento de nada, se tienen que arrepentir las personas que me han hecho algo a mí», ha dicho la cantante que, si bien no ha ahondado en detalles acerca del destinatario de dicho mensaje, todas las miradas apuntan hacía un mismo lado: Kiko Rivera.

Cabe recordar en este sentido, que Isabel Pantoja y su hijo mantienen una relación muy distante desde el 2 de agosto de 2020, que desencadenó la emisión de La herencia envenenada en Telecinco.

La muerte de Paquirri, cosa del destino

Y de una muerte a otra, aunque esta no tan reciente. Isabel Pantoja ha dedicado un momento de su entrevista a Francisco Rivera Pérez, más conocido como Paquirri, quien falleció por una cornada recibida del toro llamado Avispado en la plaza de toros de Pozoblanco, en setiembre de 1984. Para la tonadillera, el torero sigue siendo el amor de su vida y su muerte fue, en sus propias palabras, cosa del destino. «Él lo quiso cambiar todo para no ir a una corrida y cambiarlo por otra en la que pidió absolutamente todo (los toros, etcétera. Creo en el destino. Él lo que quiso cambiar todo para no ir y le cambiaron todo, lo que él pidió. A lo mejor si hubiese ido con todo lo que había, no hubiera pasado nada», ha afirmado.